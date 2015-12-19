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Burun estetiği yaptırırken hayatını kaybetti

Erdinç Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi

19 Aralık 2015 20:57

Trabzon'da 35 yaşındaki Erdinç Yıldız, özel bir klinikte burun estetiği ameliyatı olurken hayatını kaybetti.

DHA’da yer alan habere göre, olay bugün saat 15.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi’ndeki özel bir klinikte meydana geldi. Dr. E.Y. tarafından yapılan burun estetiği ameliyatı için Erdinç Yıldız’a narkoz verildi. Nabzı duran Erdinç Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesedi Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Erdinç Yıldız'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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