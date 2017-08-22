T24 LogoT24 Logo
Gündem

Burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi’nde vatani görevini yapan, izinli olarak memleketi Mersin'in Tarsus İlçesi'ne gelen burun ameliyatı olan 24 yaşındaki Ali Gencel, tedavi gördüğü hastanede öldü

22 Ağustos 2017 15:05

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi’nde vatani görevini yapan, izinli olarak memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ne gelen burun ameliyatı olan 24 yaşındaki Ali Gencel, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için 19 Ağustos\'ta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası servise alınan Ali Gencel’in, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kalbi durdu. Yakınlarının çığlıklarıyla birlikte hastane personeli ve doktorların müdahalesi sonucu Gencel’in kalbi yeniden çalıştırılarak ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Evli olan Gencel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolunay DUMANTARSUS Mersin DHAHAKKARİMersinAli GencelAğustosOperasyonAli Gencel’inYakınlarınınGencel’inDurumuGencel Adana’nın YüreğirAncakAdana Adli Tıp Kurumu’naFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24