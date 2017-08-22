Burun ameliyatı sonrası yaşamını yitirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA) - HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi’nde vatani görevini yapan, izinli olarak memleketi Mersin\'in Tarsus İlçesi\'ne gelen burun ameliyatı olan 24 yaşındaki Ali Gencel, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Ali Gencel, burnundaki et parçasının alınması için 19 Ağustos\'ta özel bir hastanede ameliyat masasına yattı. Operasyon sonrası servise alınan Ali Gencel’in, bir süre sonra bilinmeyen bir nedenle kalbi durdu. Yakınlarının çığlıklarıyla birlikte hastane personeli ve doktorların müdahalesi sonucu Gencel’in kalbi yeniden çalıştırılarak ardından yoğun bakıma alındı. Durumu ağırlaşan Gencel, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Evli olan Gencel’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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