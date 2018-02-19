Bürümcekçi: S&P'nin not indirimi yapacağını düşünmüyorum

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat (DHA) – Burgan Yatırım Baş Ekonomisti Haluk Bürümcekçi, Standard & Poors’un Cuma günü açıklayacağı, Türkiye’ye ilişkin kredi notunda bir değişiklik beklemediklerini söyledi.

DHA\'nın konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bürümcekçi, “Standard & Poor’s’un Türkiye notu zaten diğer derecelendirme kuruluşlarının bir kademe altında; yatırım yapılabilir seviyenin de iki kademe altında. Bu sebeple bir not indirimi yapacaklarını düşünmüyorum” dedi.

Negatif görünümün bir ihtimal “durağan”a dönüşebileceğini belirten Bürümcekçi, “Görünümün durağana alınması çünkü S&P daha önceki not açıklamalarında enflasyonel baskıların yatışması halinde görünümün değişebileceğini söylemişti. Fakat şimdilik enflasyonist baskıların yatıştığına dair çok güçlü bir sinyal yok” dedi.

Piyasanın kredi notundan çok etkilenmesini öngörmediklerini belirten Bürümcekçi, “negatif” görünüm “durağan” olsa dahi bunun piyasa etkilerinin sınırlı olacağını öngördüklerini vurguladı.

Standard & Poor\'s\'un (S&P) Türkiye değerlendirmesi bu hafta yatırımcıların odağında olacak. S&P, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu \"BB\", yerli para cinsinden notunu \"BB+\" olarak teyit etmişti, görünüm negatif.