Ekonomist Bürümcekci: KDV indirimi uzatılmazsa enflasyon yüzde 20’yi görür

Ekonomist Haluk Bürümcekci, Temmuz ayında yüzde 18.95’e yükselen enflasyonun KDV indirimlerinin kalkmasıyla sohbaharda yüzde 20’yi görebileceğini belirtti. Bürümcekci, KDV indiriminin uzatılmaması durumunda buradan enflasyona fazladan 1 puanlık katkı geleceğini öngördü. Hükümet pandemiden olumsuz etkilenen sekörleri desteklemek için KDV'yi işyeri kiralarında yüzde 18'den yüzde 8'e, konaklama hizmetlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e, yeme ve içme hizmetlerinde yüzde 8'den yüzde 1'e, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde ise yüzde 18'den yüzde 8'e çekmişti.

Burumcekci, Dünya’da yayınlanan video röportajında “Enflasyonun yüzde 20’yi aşıp aşmayacağı Eylül sonunda sona erecek olan KDV indirimlerinin uzatılıp uzatılmayacağına bağlı” dedi.

Faiz indirimi mümkün değil

Enflasyonun şu anda yüzde 19 seviyesinde bulunan Merkez Bankası’nın politika faizini aşması yüksek göründüğünü belirten Bürümcekci, “Son enflasyon raporunda gerekirse faiz artışına gidileceği beirtilmiyor. Ben mevcut enflasyon görünümünün Merkez Bankası’nın faiz indirimine imkan vereceğini düşünmüyorum” diye konuştu.