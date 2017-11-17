BURULAŞ, deniz uçağı bilet satışlarını durdurdu

BURSA,(DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi BURULAŞ bünyesinde faaliyet gösteren BURULAŞ Havacılık\'ın deniz uçağı bilet satışları ile Turizm Travel Seyahat Acente hizmeti, bugün itibarıyla durduruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş\'ın daha önce ifade ettiği BURULAŞ bünyesinde zarar eden faaliyet alanlarına, yeni düzenleme getirildi. Şirket Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar\'ın görevi devralmasının ardından da ilk somut adımlar atıldı. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, BURULAŞ Havacılık bünyesinde yapılan deniz uçağı düzenli seferleriyle ilgili bilet satışlarının bugün itibarıyla durdurulduğu, özel uçuş hizmetinin ise devam ettiği belirtildi. Deniz uçağı seferleri ağırlıklı olarak Bursa Yunuseli Havaalanı ile İstanbul- Haliç arasında yapılıyordu. Bunun yanında, şirket bünyesinde yer alan Turizm Travel Seyahat Acente hizmetinin de bugün itibarıyla durdurulduğu kaydedildi.



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