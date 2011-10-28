-Buruk: Önemli olan Nuri'nin sağlığı İSTANBUL (A.A) - 28.10.2011 - (A) Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, Real Madrid'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Nuri Şahin'in sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini istediklerini ifade etti. Buruk, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, Real Madrid Kulübünün doktorunun Nuri'nin Hırvatistan ile oynanacak 2012 Avrupa Şampiyonası play-off maçlarında yer almasının sakıncalı olduğunu ifade ettiğinin hatırlatılması üzerine, ''Biz istersek kendisini milli takıma çağırabiliriz ama her şeyin üstünde Nuri'nin kendi sağlığının olduğunu düşünmek lazım. Uzun zamandır oynamıyor, belli tempo yakalaması lazım. Ondan sonra takımında değerlendirilmesi lazım. Real Madrid'in doktorunun söylemleri doğru söylemler. Onlar da oyuncunun hazır olması ve iyi durumda milli takıma gelmesini istiyor. Bizim de hedefimiz o. Maçların yapılacağı tarihe kadar takımında oynar ve hazır olursa hocalarımız bunu değerlendirirler'' dedi. Hırvatistan maçlarına kadar önlerinde bir süreç olduğunu kaydeden Okan Buruk, ''İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bir dönem bekliyoruz. Oyuncularımızın performanslarının üst seviyeye çıkmasını istiyoruz. Şu anda zaten en iyi dönemlerine yakınlar. Maçlarda en iyi performanslarında olmalarını bekliyoruz'' ifadesini kullandı. Milli futbolcu Emre Belezoğlu ise Hırvatistan maçlarına kadar çok uzun olmasa da oyuncuların kendini hazırlaması için yeterli süre bulunduğunu kaydederek, ''İnşallah, oyuncular iki maçlık periyoda fiziki anlamda daha hazır ve sakatlık olmadan katılırlar. İnanıyorum ki Hırvatistan maçı öncesinde herkes hazır bir şekilde milli takıma gelecek ve herkesin beğeneceği bir milli takım ortaya çıkacak'' diye konuştu.