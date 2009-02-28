'Buruk mucize'nin kahramanlarına veda

Törenden duygusal anlar - VİDEO



126 can kurtardılar

‘Buruk bir mucize’

İstanbul-Amsterdam seferini yaparken Hollanda'nın Schiphol Havaalanına inişi sırasında düşen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakta hayatını kaybeden üç pilot ve bir kabin görevlisi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde kılınan namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.Kaptan Pilot Hasan Tahsin Arısan, İkinci Pilot Olgay Özgür ve kabin görevlisi Ulvi Murat Eskin için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen askeri törene, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, MHP milletvekilleri Mehmet Serdaroğlu, Ertuğrul Kumcuoğlu ve Cemalettin Uslu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin, THY Genel Müdürü Temel Kotil, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Sinan Şanlı, 1. Ordu Komutanlığını temsilen Tümgeneral Bülent Dağsalı, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, THY personeli ve vatandaşlarkatıldı.Törende, şehit İkinci Pilot Olgay Özgür'ün eşi Ayşe Özgür'ün, bir süre eşinin tabutuna sarılarak ağladığı görüldü. Bazı şehit yakınlarını da, THY personeli ve askeri yetkililer sakinleştirmeye çalıştı.Şehitler için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Bu arada Ayşe Özgür de cenaze namazında saf tuttu.Askeri törenle cenaze aracına konulan şehitler, götürüldükleri Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.Edirne Kapı Şehitliği'nde toprağa verilmeden önce THY Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Habip Soluk, geriye dönüp bakıldığında ''Şükredilecek bir mucize yaşandığını'' belirterek, çalışanların hayatlarını kaybettiğini ancak 126 vatandaşın yaşamasını sağladıklarını ifade etti.Soluk, ''Bu kahraman arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ulaştırma camiasının başı sağ olsun. Allah kederli günleri bir daha göstermesin'' dedi.THY Yönetim Kurulu Başkanı Candan Karlıtekin de yıllardır şehit cenazelerinde konuşma yapan insanları dinlediğini, bugün ise bu konuşmayı yapmak zorunda kaldığı için üzgün olduğunu kaydetti.Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan Karlıtekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Kaza anından bir süre sonra telefonum çaldı. Uçağın Amsterdam'a inmeden düştüğü söylendi. Arayan kişiye 'Emin misin' diye sordum. 'Maalesef başkanım, uçağın düştüğünü bana bir dostum haber verdi' dedi. O an arkadaşlarımı kriz masasına yönlendirdim. Sonra odama geçtim. Geçenlerde nehre düşen uçak aklıma geldi. Kimsenin burnu kanamamıştı.''Uçağın ilk görüntülerinin gelmesinin ardından üzerine düşen ağırlığın biraz hafifler gibi olduğunu dile getiren Karlıtekin, ''Ümitlenmiştik. Şehit arkadaşlarımız işlerini ciddiyetle yapan ve gereken tedbiri alan insanlardır'' dedi.Geriye dönüp bakıldığında yaşananların hakikaten bir mucize olduğunu anlatan Karlıtekin, ancak bunun ''buruk bir mucize'' olduğunu ifade etti.Karlıtekin, görevlerini şerefli ve onurlu bir şekilde sürdüren çalışanların 126 kişinin yaşamasını sağladığını belirterek, onları dualarla yad edeceklerini söyledi.Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Karlıtekin, olayda hayatını kaybedenlerin sevenlerine Allah'tan 'dayanma gücü vermesi temennisinde bulundu.THY Genel Müdürü Temel Kotil de kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.Konuşmaların ardından bir din görevlisi tarafından dua okundu.İkinci Pilot Murat Sezer'in cenazesi ise bir ambulansa konularak Bursa'nın Gemlik ilçesine gönderildi. Gemlik Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ambulansa konulan Sezer'in cenazesi, araç konvoyu eşliğinde, babasının köyü olan ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Katırlı köyüne getirildi.Sezer, Katırlı Köy Mezarlığı'nda, 4 yıl önce kalp vefat eden babası Hüseyin Sezer'in mezarının yanına defnedildi. Bu sırada mezarlık yakınında bekleyen Sezer'in eşi Selda Sezer, oğlu Ulunay'a sarılarak ağladı.Pilot Murat Sezer'i, yakınları, pilot arkadaşları ve askeri yetkililer son yolculuğuna uğurladı.