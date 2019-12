-Buruk: Almanya maçını bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - A Milli Futbol Takımı İdari Koordinatörü Okan Buruk, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Almanya ile yapacakları maça büyük önem verdiklerini, takım olarak aylardır bu mücadeleyi beklediklerini dile getirdi. Buruk, NTVSpor'a yaptığı açıklamada, aylardır Almanya maçını bekleyen oyuncuların olduğunu belirterek, ''Yurt dışında oynayan, özellikle Almanya'da forma giyen oyuncular heyecanla bu mücadeleyi bekliyor. Prestij ve puan açısından önemli bir maç. Kaybetmeyen bir takımı yenmek farklı olacak. Herkes ilk günden itibaren buna şartlanmış durumda. İnşallah maçta aynı istek ve arzu devam eder'' dedi. A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink'in Almanya'yı favori göstermesi ile ilgili soru üzerine Okan Buruk, ''Moral bozukluğu yaratacak bir şey yok. Hoca da takımla ilgili olumsuz konuşacak değil. Ancak tabii ki gerçekler var. Bunu dile getirmesi canımızı acıtsa da gerçekler var. Hoca belki genelleme yaptı. Gruplarla ilgili değerlendirme yaptı. İstatistiklere baktığımız da hep zorlanarak organizasyonlara katılıyoruz. Bu maç farklı olacak. Oyuncular da bu inanç var, bizde de var. Türk milli takımı kendi sahasında her zaman favoridir. Hocamızın değerlendirmeleri ayrı. Daha objektif bakıyor. Biz daha duygusal bakıyoruz. Maç maç, gün gün değişiyor. Her şey olabilir'' diye konuştu. Buruk, milli takımın Almanya ve Belçika gibi güçlü takımlara karşı iyi oynamasına rağmen daha zayıf rakiplere karşı zorlanmasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: ''Bunun nedeni olarak maç seçme, konsantre olamama ya da rakibin sisteminin farklılığı olabilir. Bana en mantıklı gelen Belçika ve Almanya gibi ekipler bize karşı oynamak istediği için iyi oynuyoruz. Diğer rakipler sadece savunma için sahaya çıktıklarından psikolojimiz bozuluyor. Türkiye liginde büyük takımların sorunları da aynı. Özellikle Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Stoke City ile yaptığı maçı izlediğim de, Beşiktaş'ın inanılmaz bir futbolu vardı. Ligde bunu göremiyorduk. Rakip açılınca aynı şey oldu. Milli maçlarda da aynısı oluyor. Esas sorunumuz küçük takımlara karşı yaşadığımız sıkıntılar. Bunları çözmemiz gerekiyor.'' -Ömer Toprak'ın Durumu- Türk milli takımını tercih eden Ömer Toprak ile ilgili soruları yanıtlayan Buruk, bu oyuncuyla ilgili belgeleri FIFA'ya ulaştırdıklarını ve buradan gelecek yazıyı beklediklerini söyledi. Her futbolcunun milli takımı seçebileceğini kaydeden Okan Buruk, şunları söyledi: ''Her futbolcu bizi seçebilir. Biz de onları seçiyoruz. Türk milli takımı olması ayrı bir olay. Hocamızın Ömer ile ilgili olumlu düşünceleri vardı. Savunma oyuncusu bir orta saha kadar yetişmiyor. Hiddink, Ömer ile görüşmüştü. En son ben yüz yüze konuştum. İşlemlerine başladık. Karakter ve yapı olarak milli takıma yakışacak bir insan. Düzgün biri. Avrupa mantalitesini aldığı gibi Türklüğünü de kaybetmemiş. Uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek. Genç oyuncuların kadroda olması ve bir sentez oluşması milli takımın daha iyi yerlere gelmesini sağlayacaktır.'' -''Artık Güzel Günler İçindeyiz''- Okan Buruk, son dönemlerde Türk futbolunda sıkıntılı günlerin yaşandığını, ancak artık güzel günlerin içinde olduklarını ifade etti. Geçmişteki maçlara kötü şartlarda hazırlandıklarına dikkat çeken Buruk, ''Sadece sakatlıklar yüzünden değil, saha dışında da olumsuzluklar oldu. Hocamızla ilgili konuşmalar oldu. Yönetimle ilgili durumlar oldu. Sezon başlamadı. Bu şekilde Avusturya ve Kazakistan maçlarını oynadık. Sıkıntılar içinde çıktığımız maçlardı. Olumsuzlukların içinden çıkıp bu maçları kazanmak veya berabere bitirmek çok iyiydi. En kötü günlerimizi geçirdik, artık güzel günler içindeyiz. Bu sefer futbolcuların fizik durumları farklı olacak'' dedi. Sakat oyuncularla ilgili bilgiler veren Buruk, şöyle konuştu: ''Emre önce takımdan ayrı çalıştı. Daha sonra takımla birlikte 5'e 2 yaptı. Ardından kendi çalışmasına geçti. Şu anda iyi gözüküyor ve iyi hissediyor. Ama dikkat etmek lazım. Adale sakatlığında bazen kendinizi iyi hissedersiniz, ancak aşırı yüklenme sıkıntı yaratır. Ne kadar iyi ve hazır şekilde dönerse o kadar iyi. Hoca buna önem veriyor. Hafta içinde görüntüsü izlenecek. Sakatlığının nüksetmemesi çok önemli. İnşallah bizlerle beraber olur. Azerbaycan maçı da önemli. Burak'ın ise ufak sakatlığı var. Bir iki güne kadar geçecek. Önemli sakatlığı bulunan yok. Oynamadan gelen Selçuk Şahin, Mehmet Topal var. Onlar da antrenmanlarda maç temposunu yakalamaya çalışacaklar.'' Hamit ve Nuri'nin olmamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, ''Çok önemli oyuncular. İngiltere, Fransa veya Almanya gibi geniş kadro durumumuz yok. Bu oyuncular bizim için çok önemli. Yerlerine oynayanlar da kaliteli. Ama her oyuncunun eksikliği hissediliyor. Tam kadro olursak bizim için daha iyi olacak'' dedi.