-Burton: ''Kıbrıs sorunu çözülmeli'' ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi bünyesindeki Avrupa ve Avrasya Alt Komitesi Başkanı Dan Burton, Türkiye'nin bir dostu olarak Kıbrıs sorununun çözümlendiğini görmek istediklerini söyledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda yaklaşık bir buçuk saat görüşen Dan Burton, Türkiye ziyaretleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan ile çok bilgilendirici başarılı görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Burton, Başbakan Erdoğan ile görüşmelerinde Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sondaj sorunu ve İsrail konularını ele aldıklarını belirterek, Başbakan Erdoğan'ın özellikle İsrail ile ilgili konularda net mesajlar verdiğini vurguladı. Terörle mücadele konusunda karşılıklı ortak anlayış birliğinin ele alındığı ifade eden Burton, Başbakan Erdoğan'ın ülkesinin insanlarını korumaktaki kararlılığının kendilerince de paylaşıldığını, sadece Türkiye'de değil tüm dünya genelindeki terör sorunu çözmedeki kararlılıklarının devam edeceğini vurguladıklarını söyledi. Güney Kıbrıs Rum Kesiminin petrol ve doğalgaz arama çalışmaları ile başlayan Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarına dair bir soru üzerine Dar Burton ''Buradan Kıbrıs'a gideceğiz. Dönüşte İstanbul'a gideceğiz. Kıbrıs çevresindeki petrol ve doğalgaz aramaları konusunu ele aldık. Başbakan Erdoğan eğer sondaj çalışmaları başarılı olursa çıkarılan kaynağın hem Türk hem de Rum kesimi tüm Kıbrıs halkı tarafından paylaşılması yönündeki isteğini ve bunu garanti altına alacak bir düzenlemenin yapılması gerektiğini ifade etti'' dedi. Kıbrıs ziyaretlerinde taraflara önerilerinin ne olacağına dair bir soru üzerine, Türkiye'nin dostu olarak uzun süredir devam eden Kıbrıs konusunun sorunun çözümünü görmek istediklerini dile getiren Burton, Annan planı ile bir çözüme yakınlaşmışken bu girişimin başarılı olmadığını anımsatarak ''Umarız bir çözüm olur, burada olmamızın bir nedeni de çözüm için ne çeşit bir destek olacağımızı bulmak'' diye konuştu. İki tarafla da konuşarak bu işe başlamaları için destek vereceklerini ifade eden Burton, konuşulamayan hukuki konular olduğunu belirterek, en azından bu doğrultuda bir destek vermeyi ümit ettiklerini dile getirdi. Görüşmede Türkiye'ye kurulacak NATO erken uyarı radarının da ele alındığını kaydeden Burton, radarın kurulmasının kendileri için çok önemli olduğunu, Türkiye hükümetini kararlarından dolayı takdir ettiklerini ifade etti.