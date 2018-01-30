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Burseya'da dikkat çeken peç detayı

2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu

30 Ocak 2018 11:57

Burseya Dağı'nı ziyaret eden Orgeneral İsmail Metin Temel'e eşlik eden bir özel kuvvet mensubu askerin sol omzunda ÖSO'nun bayrağının yer aldığı peç dikkat çekti.

TSK'nın önceki gün YPG'nin kontrolündeki Burseya Dağı'nı ele geçirmesinden sonra 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, Orgeneral Temel operasyonda yer alan askerlerle fotoğraf çektirirken özel kuvvetten bir askerin sol omzundaki peç dikkat çekti. 'Peç'te Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı yer alıyordu. 2 yıl önce ise Suriye'de görev alan ABD askerleri, eğitim ve destek verdiği YPG'nin peçini takmış ve tartışmalara neden olmuştu. ABD'nin terör örgütünün peç'ini takması Pentagon'un emriyle yasaklanmış.

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