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Burseya Dağı alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi 

İrfan SAPMAZ / AZEZ (Suriye), (DHA)  -Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görün

19 Şubat 2018 15:27

İrfan SAPMAZ / AZEZ (Suriye), (DHA)  -Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD\'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi. 
Burseya Dağı alınmadan ÖSO güçleri tarafından Burseya Dağı\'nda teröristlerin yaptıkları hazırlıklar görüntülendi. PKK/YPG/PYD\'li teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı. 

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