Burseya Dağı alınmadan önce teröristlerin yaptığı hazırlıklar böyle görüntülendi 

İrfan SAPMAZ / AZEZ (Suriye), (DHA) -Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesindeki Burseya Dağı alınmadan önce PKK/YPG/PYD\'li teröristlerin bölgede hazırlık yaptıkları sırada ÖSO güçleri tarafından görüntülendi.

Burseya Dağı alınmadan ÖSO güçleri tarafından Burseya Dağı\'nda teröristlerin yaptıkları hazırlıklar görüntülendi. PKK/YPG/PYD\'li teröristlerin Burseya Dağı alınmadan önce ciddi bir hazırlık yaptıkları görüldü. Bir yandan iş makineleri ile mevzi kazan teröristler diğer yandan da tünellerin inşaatında çalıştıkları fotoğraflara yansıdı.