-BURS'DAKİ OLAYLARA 5 TUTUKLAMA BURSA (A.A) - 11.05.2011 - Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi meydana gelen olaylarla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, geçen cumartesi günü saat 20.00'de oynanması planlanan Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde, Beşiktaşlı taraftarların stada gelmesini istemeyen taraftarların çıkardığı olaylara ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 7'si, Bursa Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı. Bursaspor-Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tarafından ''iptal'' edilmişti.