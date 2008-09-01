Bursa'yı Sercan taşıdı

Turkcell Süper Lig'in ikinci haftasında Bursaspor cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek ikinci maçından da 3 puan almayı başardı: 2-0



Bu sonuçla Bursaspor maç fazlasıyla Trabzonspor ile liderliği paylaştı. Her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği ilk 45 dakikada sahaya 4-5-1 biçiminde dizilen Bursaspor, orta alanı kalabalık tutarak, rakibinin oyun kurmasını engellemeyi hedefledi. Sol kanattan istediği hücum organizyonları gerçekleştiremeyen yeşil-beyazlı takım, sağ kanattan Sercan Yıldırım ile rakip kaleye gitmeye çalıştı.



Rakibinin orta alanda kurduğu baskıyı uzun paslarla aşmaya çalışan konuk Gençlerbirliği ise özellikle rakibinin sorun yaşadığı sol kanadından hücumlar geliştirdi.



Bursaspor'da cezalı Yusuf Şimşek yer almazken, sakatlanan genç oyuncu Volkan Şen'in yerine 23. dakikada Marcelo oyuna dahil oldu.



İkinci yarıya ev sahibi Bursaspor hızlı başladı. Krita'nın uzaktan attığı şutla gol arayan ev sahibi, daha sonra kalesinde Mehmet Nas ile tehlike yaşadı.



Ataklarını sıklaştıran Bursaspor, aradığı golü 58. dakikada 18 yaşındaki genç milli golcüsü Sercan Yıldırım'ın attığı golle buldu.



Gençlerbirliği yediği golden sonra beraberlik şansı için Bursaspor kalesinde kontrataklarla gol aramaya çalıştı.



Bursaspor, Adriano ve Sercan Yıldırım ile bulduğu pozisyonlarla ikinci gol şansı aradı.



Ev sahibi Bursaspor'da günün formda ismi genç Sercan Yıldırım, 79. dakikada kendisinin ve takımın ikinci golünü atarak takımını galibiyete taşıyan isim oldu ve maç Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.







BURSASPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0



Stat: Atatürk

Hakemler: Deniz Çoban xx, İsmail Köse xx, Mehmet Metin xx

Bursaspor: Ivankov xxx, İbrahim Öztürk xx, Leandro xxx, Ömer Erdoğan xxx, Veli xx, Sercan Yıldırım xxxx, Kirita xxx, Mustafa Sarp xx, Bekir Ozan xx (Dk. 55 Romaschenko ?), (Dk. 78 Halil Zeybekx), Volkan Şen x (Dk. 23 Marcelo xx), Adriano xx

Gençlerbirliği: Periç xx, Erkan Özbey xx (Dk. 79 Emre Balak x), El Saka xx, İlhan Eker xx, Ergün Teber xx, Kerem x (Dk. 73 Bilal x), Burhan Eşer xxx, Koray xx, Mehmet Nas xx (Dk. Hakan Aslantaş ?), Djite xx, Mustafa Pektemek xx

Goller: Dk. 58 ve 79 Sercan Yıldırım (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 20 Ömer Erdoğan, Dk. 71 Ivankov, Dk. 90 Halil Zeybek (Bursaspor), Dk. 78 Burhan Eşer, Dk. 90 İlhan Eker (Gençlerbirliği)







İLK YARI

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada Gençlerbirliği geliştirdi. Sağ kanattan hareketlenen Burhan Eşer, topu ceza alanına ortaladı. Erkan Özbey, önünde bulduğu topu bekletmeden Kerem'in önüne aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda savunmaya çarpan top, direğin hemen yanından kornere çıktı.







7. dakikada Bursaspor, ilk tehlikeli atağını gerçekleştirdi. Sol kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Volkan Şen, topu kale alanı içine doğru ortaladı. Pozisyonu iyi izleyen Mustafa Sarp'ın kafa vuruşunda top, yandan az farkla auta çıktı.







22. dakikada Ergün Teber'in pasıyla ceza alanının dışında buluşan Koray, topa yaklaşık 20 metreden çok sert vurdu. Kaleye giden top, savunmaya çarparak kornere çıktı.







27. dakikada Mehmet Nas'ın arapasıyla ceza alanına giren Burhan Eşer, kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, topa yerden sert vurdu. Meşin yuvarlak, Ivankov'un altından auta çıktı.







43. dakikada sağ kanattan kendi alanından aldığı topla hareketlenen Sercan Yıldırım, yaklaşık 60 metre sürüklediği topa, ceza alanına girer girmez çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak, direğin hemen üzerinden auta çıktı ve maçın ilk yarısı 0-0'lık skorla bitti.



İKİNCİ YARI

İkinci yarının ilk tehlikeli atağını Bursaspor geliştirdi. 47. dakikada sol kanattan hareketlenen Marcelo, topu kale alanı içine ortaladı. Adriano, göğsüyle yumuşattığı topu Kirita'nın önüne aktardı. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.



48. dakikadaki Gençlerbirliği atağında, aldığı pasla sağ kanattan hareketlenerek ceza alanına giren Burhan Eşer, kale alanına girer girmez topa çaprazdan sert vurdu. Kaleci Ivankov'un son anda müdahale ettiği topu Bursaspor savunması uzaklaştırdı.



58. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Adriano'nun kale alanı önünden vurduğu sert şutta, top savunmadan döndü. Pozisyonu iyi izleyen Sercan Yıldırım, dönen topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.



75. dakikada Bursaspor net bir pozisyondan yararlanamadı. Mustafa Sarp'ın pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Romaschenko, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleye atmak yerine 2 futbolcunun markajında bulunan Sercan Yıldırım'ın önüne aktardı. Gençlerbirliği savunma oyuncuları, topa Sercan Yıldırım'dan önce sahip olarak tehlikeyi uzaklaştırdılar.



79. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Gençlerbirliği oyuncusu İlhan'dan çaldığı topla ceza alanına giren Sercan Yıldırım, topu aşırtma bir vuruşla kaleci Periç'in üzerinden filelere gönderdi: 2-0.



89. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kazandığı köşe atışını kullanan El Saka, topu arka direğe doğru ortaladı. Djite'nin kafa vuruşunda, kaleye giden topu Ivankov'da kaldı.



Maç Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



