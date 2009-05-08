'Bursa'yı şampiyon yapardım'



Lig TV'de yayınlanan 'İkiye Bir' adlı programa konuk olan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam önemli açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birçok kulüp istemesine rağmen bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini dile getiren Sağlam, 'En son Bursaspor'dan teklif geldi, Bursa'nın seyircisini, takımını ve futbol potansiyelini önüme koyduğumda, 'Ben burada başarılı olabilirim' dedim ve kabul ettim. Şunu açıkça söylemem gerekir ki; ilk sezonum ve yeni olduğum için bugünkü başarıyı beklemiyordum. Öncelikle bu başarıyı futbolcularımızın ve taraftarımızın özverisine borçluyuz. Onlar beni mahcup etti' diye konuştu.



İŞİMİZ YENİ SEZONDA ZOR



BİR teknik adamın başarılı olabilmesi için sezon başında göreve gelmesi ve transferi yapmasının çok önemli olduğunu dile getiren Sağlam, şöyle devam etti: 'Bülent Uygun böyle bir şansı çok iyi değerlendirdi. Zaten başarısının en büyük nedenlerinden biri de bu. Ben de Bülent Uygun gibi aynı şartlarda gelseydim, Bursaspor ile bugün zirve yarışının içerisinde olurduk. Gelecek sezon işimiz daha da zor. Çünkü Bursa taraftarı daha büyük bir başarı bekleyecek. Geleceğe yönelik hedeflerimiz var. Öncelikle hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemiyoruz. Ama şunu da söyleyeyim Volkan ve Sercan'ın taliplisi çok. Maddi anlamda astronomik fiyatlar önümüze serilirse, Bursaspor'un menfaatleri doğrultusunda bu futbolcularımızdan vazgeçebiliriz. Yeni sezon için ikisi yabancı, beş oyuncu transfer etmek istiyorum. Defansa oyuncu almayı düşünmüyorum. Eğer bu transferler gerçekleşirse en üstlere, şampiyonluğa oynayacağımız sözünü verebilirim.' Sağlam, 'Şampiyonluk sözü verir misiniz?' sorusunu ise 'Böyle bir sözü, hiç bir teknik adam, takımı ne kadar iyi olursa olsun veremez. Şampiyonluk için birçok faktörün oluşması gerekir.



FİNAL MAÇI TRABZON İLE



Özetle şunu söyleyebilirim ki; Bursaspor camiasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle ve futbol potansiyeliyle devamlı zirveye oynayan bir takım olacak. Futbola böylesine aç bir seyirciye bu stat yakışmadığı gibi dar da geliyor. Yeni stat için projelerimiz var' şeklinde cevaplandırdı. Taraftarlarla elektriğinin tutmayacağı yönünde bir düşüncenin aklına hiçbir zaman gelmediğini dile getiren Sağlam, kalan haftalar için de 'Dört maçımız da çok önemli. Özellikle Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasının final havasında geçecek' değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Sağlam, Kebapçı İskender'in sahibi Yavuz İskenderoğlu adına tüm futbolcuların imzası bulunan forma yaptırdı. Forma, İskenderoğlu Müzesi'nde sergilenecek.



"BURSASPOR İLE ŞAMPİYONLUK YAŞARDIM"



“Beşiktaş’ta bana yeterince sabır göstermediler. Bülent Uygun gibi, ben de Bursaspor’u baştan çalıştırıyor olsaydım şampiyon yapardım” diyerek siyah-beyazlı yönetime mesaj gönderdi.



Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 17. haftada Bursa’nın dümenine geçen ve 14 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle büyük bir başarıya imza atan Ertuğrul Sağlam, “Beşiktaş’tan ayrılış biçimim hoş olmadı. Kovmadılar, ben ayrıldım. Bana sabır göstermediler. Ben ayrıldıktan sonra başkan Yıldırım Demirören ile bir kez görüştük. Beşiktaş’tan alacağım kalmadı. G.Saraylılar Bülent Korkmaz’a haksızlık ediyor. Biraz zamana ve desteğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.



