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Ekonomi

Bursa'ya yeni liman yapılacak

Mudanya'da yük gemileri için yeni bir liman yapılacak

15 Nisan 2016 14:11

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Belediye Meclisi'nin olağan toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da her geçen gün üretimin arttığını ve limanların bu konuda yetersiz olduğunu söylerek Mudanya ilçesinde yük gemileri için yeni bir liman inşa edileceğini söyledi.

Dünya gazetesinin haberine göre, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Altepe, ''Eskiden beri sıkıntılı olan konulardan biri, Mudanya'daki limanlara yük gemilerinin yanaşmasıydı. Mudanya-Bursa güzergahında araçların yük taşıması da büyük bir sorundu. Şimdi gerçekleştirilecek bu projede, Mudanya Limanı'ndan çok Eşkel Mahallesi'nin de ilerisinde olan Ketendere bölgesini kullanacağız. Hem bu bölge için hem de gelişen ve büyüyen liman ihtiyacı için altyapı da işlenecek.'' diye konuştu.

Altepe, sanayi ve üretim şehri için limanların çok önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Liman inşa edilmesi planlanan bölgeden karayolu ulaşımı için mevcut İzmir Yolu bağlantılarının genişletilebileceğini dile getiren Altepe, şöyle devam etti:

"Mudanya içine girmeden, şehir merkezine uğramadan İstanbul'un batı yakası arasında taşımacılık yapılabilir. Kentin içindeki üretim birimleri ve sanayiler, yavaş yavaş batıya doğru kayıyor. Şehir merkezinin sanayi yoğunluğunu ticarete dönüştürmek istiyoruz. Boşaltılan fabrikaları dönüşüme kazandırmak istiyoruz. İstanbul'da nasıl bunun dönüşümü varsa çevre ile yatırımlar yapılıyorsa burada da aynısı yapılacak. Buranın yönetimi ve yatırımı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek. İşletmesi ise Bursa Ulaşım ve Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) tarafından yapılacak. Bu proje üzerinde yıllardır çalışılıyordu, artık bunu uygulamaya başladık."

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