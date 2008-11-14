Bursa'ya stat müjdesi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Bursa Atatürk Stadı'nın, Şükrü Saraçoğlu Stadı gibi yenileceğini söyledi.





Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Atatürk Stadı'nın, Şükrü Saraçoğlu Stadı örneğinde olduğu gibi yerinde yenileneceğini söyledi.



Şahin, Bursa'ya yeni bir stadyum kazandırılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile yürüttükleri çalışmanın sonuna yaklaştıklarını belirtti.



Bu doğrultuda yaptıkları görüşmelerde Atatürk Stadı'nın yenilenmesi yönünde karar aldıklarını ifade eden Şahin, ''Atatürk Stadı, Şükrü Saraçoğlu Stadı gibi olduğu yerde yenilecek'' dedi.



Hikmet Şahin, Atatürk Stadı'nın yenilenmesiyle ilgili olarak iki proje hazırlattığını, bunlardan birinin hayata geçirileceğini ifade etti.



Stadın yenileme çalışmalarının yaklaşık 25 milyon avroya mal olacağını anlatan Şahin, ''Aynı Şükrü Saraçoğlu'nda olduğu gibi inşaat bölüm bölüm yapılacak. Mevcut stadımızdaki atletizm pisti kalkacak, böylece taraftarlar sahaya daha yakın olacak. Bursa, Avrupa standartlarında bir stadyuma sahip olacak'' dedi.



Şahin, spora ve sporcuya yönelik yapılan çalışmalara da değinerek, ''Bursaspor'a kazandırdığımız Özlüce Tesisleri her yerde konuşuluyor ve örnek gösteriliyor. Özlüce'nin ikinci etap ve diğer ünitelerinin yapımına 2009 yılında başlayacağız. Profesyonel sporcularımızın yanı sıra amatör kulüplerimize de destek vermeyi ilke edindik'' bilgisini verdi.



Şahin, 35 bin kişilik kapasiteye sahip olacak stadyumun yenileme inşaatına yeni yılda başlamayı ve 2 yıl gibi sürede de tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

