Bursa'ya şehit ateşi düştü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde, Türkiye\'ye sızmak isteyen PKK\'lı teröristlerle sabaha karşı çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın acı haberi, Bursa\'nın Kestel ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, yoğun sis ve kötü hava şartlarından faydalanarak Türkiye\'ye sızmaya çalışan bir grup PKK\'lı teröristle, güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 asker ve 2 korucu şehit oldu. Şehit olan askerlerden, Sözleşmeli Er Emre Karaaslan\'ın 9 ay önce göreve başladığı ve 34\'üncü Hudut Tugay Komutanlığı\'na bağlı hudut karakolunda görev yaptığı öğrenildi. Yeni evli Emre Karaaslan\'ın şehit olduğu haberi, Bursa\'nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi\'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan aile, sinir krizi geçirirken, evin önüne taziye çadırı kuruldu.



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