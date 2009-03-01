Bursa'ya, Kocaeli engeli



Turkcell Süper Lig'in 22. hafta maçında Bursaspor kendi sahasında 70 dakika önde götürdüğü maçta, son dakikada yediği golle Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de 22. hafta maçında Bursaspor, Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı.



Maçın ilk dakikalarında ev sahibi takımın üstünlüğü vardı ve Bursaspor aradığı golü 20. dakikada Brezilyalı futbolcusu Tadeu'nun kafa vuruşuyla buldu.



Golü yedikten sonra Kocaelispor rakip kalede zaman zaman pozisyonlar bulmasına rağmen gol atmayı başaramadı.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 ev sahibi Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Kocaelispor, rakibine göre biraz daha risk almasına rağmen istediği pozisyonları bir türlü üretemedi.



Maçın böyle biteceği beklenirken, Kocaelispor, aradığı golü 90. dakikada Hamza Mutlu ile buldu ve maç 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla puanını 32'ye çıkartırken, Kocaelispor da 16 yükseldi.



BURSASPOR: 1 - KOCAELİSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gencerler, Cemal Bingül, Bahtiyar Birinci

Bursaspor: Ivankov, Ali Tandoğan, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Volkan Bekiroğlu, Veli, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Volkan Şen xx (Dk. 45+1 Eren), Tadeu (Dk. 84 Gökhan Güleç), Sercan Yıldırım (Dk. 72 Shin Young Rok)

Kocaelispor: Kılıçarslan, Ross, Sadigov, Emrah Kiraz, Ergün Teber, Levent Kartop, Nsumbu, Adem, Murat Hacıoğlu, Agbetu, Taner Gülleri

Goller: Dk. 20 Tadeu (Bursaspor), Dk. 90+1 Hamza (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 87 Gökhan Güleç, Dk. 89 Ivankov (Bursaspor), Dk. 80 Adem, Dk. 82 Ergün Teber (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada Bursaspor, kazandığı korner atışını Ali Tandoğan’la kullandı. Ali Tandoğan’ın ortasında Ömer Erdoğan'ın kafayla sert şekilde kaleye gönderdiği top, az farkla auta çıktı.



13. dakikada Sercan Yıldırım'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tadeu'nun şutunda, top yan ağlarda kaldı.



20. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Ali Tandoğan, topu ceza sahasına ortaladı. Tadeu, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0



25. dakikada Taner Gülleri’nin yerden sert ortasında Ivankov, Murat Hacıoğlu’ndan önce topu kontrol ederek, mutlak tehlikeyi önledi.



35. dakikada Taner Gülleri, Adem'in sol kanattan ortasında topu Murat Hacıoğlu’nun önüne indirdi. Murat Hacıoğlu’nun şutunda top, kaleci Ivankov'da kaldı.



42. dakikada Murat Hacıoğlu’nun sağ kanattan kullandığı korner atışında kaleye giden topu, ön direkte bekleyen Ali Tandoğan çizgi üzerinden çıkardı.



Bu arada, Bursasporlu futbolcular, Tadeu'nun attığı golün ardından yedek kulübesine koşarak, ikiz bebekleri olan ve maç kadrosunda yer almayan Tuna Üzümcü'nün formasını tutarak, tribünlere doğru sallandırdılar.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



54. dakikada Ali Tandoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sercan Yıldırım'ın şutunda top, auta çıktı.



55. dakikada Tadeu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top, kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



62. dakikada Ali Tandoğan'ın sağ kanattan ortasına röveşatayla vuran Tadeu'nun şutunda, kaleci Kılıçarslan topu kornere çeldi.



63. dakikada topla ceza sahası içine giren Sercan Yıldırım, kaleci Kılıçarslan'ı çalımladıktan sonra topu kaleye gönderdi. Kocaelispor defansı, topa çizgi üzerinde müdahale ederek, tehlikeyi uzaklaştırdı.



70. dakikada defans oyuncusu Emrah Kiraz'dan topu kapan Ali Tandoğan, bekletmeden arka direğe ortaladı. Topa dokunamayan Tadeu, mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı.



90+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hamza'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu ve maç 1-1 sona erdi.

