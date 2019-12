Bursa'ya Arsenal tarifesi

Fenerbahçe, Turkcell Süper Lig'de 8. hafta karşılaşmasında Bursaspor'u konuk etti. Maçın başından sonuna üstün bir futbol sergileyen sarı-lacivertli takım, sahadan 5-2 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.Karşılaşmanın 6. dakikasında Lugano'nun kafa golüyle 1-0 öne geçen Fenerbahçe, pozsiyon üretmekte zorlansa da oyunun kontrolünü elinde tuttu. İlk yarının son anlarında Alex'in yerde kaldığı bir pozisyonda sarı-lacivertli futbolcular penaltı itirazında bulunurken, hakem Tolga Özkalfa Brezilyalı yıldıza kendisini aldattığı gerekçesiyle sarı kart gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte sarı-lacivertli futbolcular hakeme uzun süre itiraz ettiler.Fenerbahçe ikinci yarıya iyi başlarken, 50. dakikada Uğur Boral'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Uğur Boral, kaleciyle karşı karşı pozisyonda topu ağlara yolladı. Sarı-lacivertli takım 67. dakikada Edu'nun kafa golüyle skoru 3-0'a taşırken, 75. dakikada Alex farkı 4'e çıkardı.Konuk Bursaspor 80. dakikada Marcelo'nun attığ golle skoru 4-1 yaparken, Bekir Ozan 89. dakikada yeşil-beyazlıların ikinci golüne imza attı.Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen Deivid uzatma dakikalarında skoru 5-2'ye getirirken, Brezilyalı oyuncunun gol sonrası göz yaşlarına hakim olamadığı gözlendi.Karşılaşmanın ikinci yarısı yoğun yağmur altında oynanırken, Fenerbahçe sahadan 5-2 galip ayrılarak 8. haftayı 3 puanla kapattı.Stat: Fenerbahçe Şükrü SaracoğluHakemler: Tolga Özkalfa x, Baki Tuncay Akkın x, Nihat Mızrak xxFenerbahçe: Volkan Demirel xx, Gökhan xx, Edu xxx, Lugano xxx, Roberto Carlos xxx, Semih xx (Dk. 77 Deivid xx), Josico xx (Dk. 63 Ali xx), Selçuk xx, Uğur xxx, Alex xxx (Dk. 85 Maldonado ?), Guiza xxBursaspor: Ivankov x, Veli x, Ömer x, Serdar x, Mustafa Keçeli x, Mustafa Sarp xx, Bekir Ozan xx, Yusuf xx, Romashcenko x (Dk. 66 Melo xx) Sercan x (Dk. 58 Rodrigues xx), Gökhan x (Dk. 53 Zuniga xx)Goller: Dk. 6 Lugano, Dk. 50 Uğur, Dk. 67 Edu, Dk. 75 Alex, Dk. 90 Deivid (Fenerbahçe), Dk. 81 Rodrigues, Dk. 88 Bekir (Bursaspor)Kırmızı Kart: Dk. 82 Selçuk (Fenerbahçe)Sarı Kartlar: Dk. 45 Alex ve Edu, Dk. 68 Selçuk (Fenerbahçe), Dk. 90 Zuniga (Bursaspor)6. dakikada Alex'in sağdan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde altı pasta kaleci Ivankov'dan önce davranıp kafayı vuran Lugano, topu filelere gönderdi: 1-09. dakikada Romashcenko'nun soldan ortasında arka direkte Sercan'dan önce topa müdahale eden Roberto Carlos, meşin yuvarlağı kafayla kornere attı.10. dakikada Yusuf'un sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde Mustafa Sarp'ın kafa vuruşunda, arka direkte bulunan Uğur topu uzaklaştırarak, önemli bir gol pozisyonunu önledi.18. dakikada Guiza'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top yandan auta çıktı.20. dakikada sağdan Alex'in kullandığı korner atışında, kaleci Ivankov'un yumruklayarak uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Uğur'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.21. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Guiza'nın vuruşunda, kaleci Ivankov'dan dönen topu ceza alanı içinde Semih kontrol etmeye çalışırken, araya giren savunma oyuncuları topu kornere attı.30. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortasında, arka direkte müsait durumda topa vuran Guiza, meşin yuvarlağı farklı bir şekilde üstten auta attı.39. dakikada Mustafa Keçeli'nin soldan ortasında ceza alanı içinde Sercan'ın vuruşunda, top yandan auta çıktı.Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 6. dakikada Lugano'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı.50. dakikada soldan hareketlenen Uğur, Bursasporlu savunma oyuncularının arasından geçerek, bir anda ceza alanı içinde kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldı. Uğur, yerden bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-061. dakikada Semih'in sağdan ortasında arka direkte Guiza'nın yakın mesafeden vuruşunda, top yandan auta gitti.67. dakikada soldan Alex'in kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde arka direkte müsait durumda topla buluşan Edu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-075. dakikada soldan ceza alanına giren Uğur'un şutunda, kaleci Ivankov'dan dönen topu sol çaprazda Ali, kafayla Alex'e indirdi. Brezilyalı futbolcu, altı pasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-079. dakikada Bekir Ozan'ın ceza yayı önünden sert şutunda, kaleci Volkan Demirel topu kornere çeldi.80. dakikada Yusuf'un pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Rodrigues'in yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden filelere gitti: 4-188. dakikada Bekir Ozan ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 2'ye indirdi: 4-290. dakikada Roberto Carlos'un soldan ortasında ceza alanı içinde Deivid'in vuruşunda, kaleci Ivankov'un ayağına çarpan top, filelere gitti: 5-2Fenerbahçe, ligde son iki sezondur kendi sahasında yenemediği Bursaspor'u, 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.