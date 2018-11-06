Bursaspor'un yüzü evinde gülüyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Son yıllarda olduğu gibi iç sahadaki başarılı çizgisini sürdüren Bursaspor, evinde ligin en az golü kalesinde gören ekibi olurken, aynı zamanda 13 puanının 9\'una da iç saha maçlarında ulaştı. Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil beyazlı ekip, evinde rakibine bariz bir üstünlük kurdu.

Spor Toto Süper Lig’de son 4 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor çıkışa geçerken, iç sahadaki etkili görüntüsüyle dikkat çekiyor. Ligde geride kalan 11 haftada topladığı 13 puanın 9’una Bursa’da oynadığı maçlarda ulaşan yeşil beyazlılar, aynı zamanda sahasında Galatasaray ve Medipol Başakşehir ile birlikte yenilgi yüzü görmeyen ekiplerden biri oldu. Ligdeki 2 galibiyetine de evinde ulaşan Timsah ayrıca, savunmada gösterdiği performansın karşılığını alıyor. Sahasındaki 5 maçta yalnızca 1 kez topu ağlarında gören yeşil beyazlı ekip, ligdeki 18 takım arasında evinde en az golü kalesinde gören ekip konumunda yer alıyor.

KASIMPAŞA\'YA KARŞI EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bursaspor’da gözler ise Kasımpaşa maçına çevrildi. 11 Kasım Pazar günü evinde İstanbul temsilcisini ağırlayacak olan yeşil beyazlılar, ev sahibi olduğu maçlarda da Kasımpaşa’ya bariz bir üstünlük kurmuş durumda. Profesyonel liglerde rakibini 12 kez ağırlayan Bursaspor, bu maçların 9’undan galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte yalnızca bir maç berabere sonuçlanırken, Kasımpaşa aldığı 2 galibiyetten birine geçtiğimiz sezon Bursa’da oynanan son karşılaşmada ulaştı.

Deplasman maçlarında ise henüz galibiyetle tanışamayan Bursaspor, buna karşın 6 dış saha mücadelesinden 4 beraberlik çıkarmayı başardı. Samet Aybaba\'yla birlikte bileği kolay bükülmeyen bir takım görünümüne kavuşan yeşil beyazlılar, 2 yenilgi ile 1 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir’in ardından ligde en az mağlubiyet alan takım oldu.



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