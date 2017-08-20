T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un yenileri ilkleri yaşadı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, Alanyaspor’u yenerek 3 puanı 3 golle alırken takıma yeni katılan Emmanuel Badu 358 gün, Dzon Delarge ise 254 gün sonra fileleri havalandırdı

20 Ağustos 2017 15:13

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSASPOR, Alanyaspor’u yenerek 3 puanı 3 golle alırken takıma yeni katılan Emmanuel Badu 358 gün, Dzon Delarge ise 254 gün sonra fileleri havalandırdı.
Bursaspor adına gol perdesini açan Emmanuel Badu, uzun bir sürenin ardından suskunluğuna son verdi. Geçtiğimiz sezon İtalya’nın Udinese takımında 30 maça çıkmasına karşın fileleri havalandıramayan Ganalı oyuncu, dün ise 358 gün sonra gol sevinci yaşadı. Yeşil beyazlı ekipte kiralık olarak forma giyen Badu, son golünü ise 28 Şubat 2016’da Udinese formasıyla Hellas Verona’ya karşı kaydetmişti.
DELARGE İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞTI
Bursaspor’a bu sezon dahil olan ve takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Dzon Delarge da, tıpkı Badu gibi gol hasretine son verdi. 254 gün sonra rakip fileleri sarsan Kongolu oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Osmanlıspor’da 41 maçta 3 gol atmıştı. Oyuna Kubilay Kanatsızkuş’un yerine 72’nci dakikada dahil olan Delarge, ayrıca yeşil beyazlı forma ile ilk maçında golle tanıştı. Bursaspor’un kadrosundaki skora en fazla katkı veren oyuncusu olan kaptan Pablo Martin Batalla da penaltıdan attığı gol sonrası yeşil beyazlı forma ile 222’nci maçında 64’üncü kez gol sevincini yaşadı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSA DHA BURSASPOR Alanyaspor’uEmmanuel BaduDzon DelargeBursasporGeçtiğimizUdineseGanalıYeşilBadusonHellas Verona’yaDELARGEMAÇINDA GOLLE TANIŞTI Bursaspor’aBaduKongoluOsmanlıspor’daOyuna

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24