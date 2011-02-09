-BURSASPOR'UN YENİ TRANSFERLERİ İDDİALI BURSA (A.A) - 09.02.2011 - Bursaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jozy Altidore ve Mehmet Sak, yeni takımlarında başarılı olacaklarını söyledi. Bursaspor'un, İspanya'nın Villareal takımından transfer ettiği ABD'li golcü Altidore, Özlüce Tesisleri'nde takım arkadaşı Mehmet Sak ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, sezon başında Türkiye'den bazı takımlardan teklif aldığını belirtti. Hiçbir zaman ''Türkiye'de oynamam'' diye bir açıklama yapmadığını dile getiren Altidore, ''Ben sadece Villarreal'de kalmayı tercih ettim. Ama ilerleyen zamanlarda gördüm ki oynama şansım olmayacak. Çünkü benim mevkimde oldukça iyi oyuncular vardı. Bu yüzden Bursaspor'dan gelen teklifi düşünmeden kabul ettim'' dedi. Altidore, hedefleri olan bir kulübe geldiğini ve takımının bu hedeflere ulaşması için elinden geleni yapacağını ifade ederek, yeşil-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla beklediğini bildirdi. İmza töreninde ve geçen hafta yapılan Sivasspor maçında stattaki atmosferden çok etkilendiğini vurgulayan Jozy Altidore, şunları söyledi: ''İlk geldiğim gün sahaya çıkmayı çok istedim ama hocamızın kararına saygı duyarım. Statta oluşan atmosfer beni çok heyecanlandırdı. O atmosferde oynamak isterdim. Hazır olmadığım için kadroda yer almadım. Çok teknik ve iyi oyunculara sahip bir takımız. Şampiyon olmamamız için hiçbir neden yok. Bunun için en büyük adaylardan biriyiz. Takımda uyum sorunu yaşayacağımı düşünmüyorum. Arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Takım arkadaşlarım tüm samimiyetleriyle bana yaklaştı. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Takım içindeki arkadaşlık üst seviyede.'' Altidore, Bursaspor ile transfer görüşmesi yaptığı dönemde annesinin de İspanya'da bulunduğuna değinerek, ''Kendisi beni ziyarete gelmişti. Onu İspanya'da bırakıp Bursa'ya gelemezdim. Birlikte geldik. Bu, benim açımdan iyi oldu. Bana büyük moral veriyor. Annemle birlikte Bursa'ya tanıyoruz. Onunla beraber buraya alışıyoruz'' diye konuştu. Yeşil-beyazlıların Altay'dan transferi Mehmet Sak ise Bursaspor'a boş umutlarla gelmediğini söyledi. Mehmet Sak, Bursaspor Kulübü'nün büyük bir camia olduğunun altını çizerek, ''Buraya geldiğim için çok mutluyum. Birçok futbolcunun hayali olan formayı giyeceğim. Bu da çok gurur verici. En büyük amacım burada uzun seneler kalmak ve daha birçok şampiyonlukta yer almak'' dedi.