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Spor

Bursaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Bursaspor bir sezonda 4. kez hoca değiştirdi

02 Mayıs 2017 14:42

Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen, ancak ikinci yarının başlamasıyla birlikte kötü sonuçlar alan Bursaspor’da, tarihinde ilk kez 29 haftalık bölümde 3 teknik adam değiştirdi. Yeni teknik direktörün Bursaspor Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu olan Futbol Federasyonun'nda görev yapan Adnan Örnek'le yola devam edebileceği öğrenildi.

19 Ocak 2016 yılında göreve gelen Ali Ay başkanlığındaki Bursaspor'un yeni yönetimi, yeşil beyazlı takımın iç sahada oynadığı Trabzonspor ve Adanaspor yenilgisinden sonra Hamza Hamzaoğlu ile yolunu ayırdı.

DHA'nın haberine göre, Bursaspor yönetimi, teknik adam arayışlarını sürdürürken takımı 2 maçlığına U 21 takımın teknik direktörü olan Tunahan Akdoğan’a teslim etti, daha sonra da Mutlu Topçu ile anlaşma sağladı.

Bursaspor, Mutlu Topçu ile oynadığı maçlarda da 2 galibiyet 2 beraberlik alırken Spor Toto Süper Ligi'nin 2'nci yarısının en başarısız takımı oldu.

Son 2 haftada alınan 5’er gollü deplasmandaki Akhisar Belediyespor, iç sahada Galatasaray yenilgilerinin ardından Mutlu Topçu'da istifasını açıkladı. Bursaspor, böylece bu sezon 3'üncü teknik adamla da yollarını ayırmış oldu. Bursaspor’un 4'üncü teknik adamı, son 5 maçta görev yapabilecek.

Bursaspor Yönetim Kurulu'nun ligde son 5 haftaya girildiği için yeni bir teknik direktör arayışı içerisine girmek yerine Gençlik Geliştirme Programı Sorumlusu olan Futbol Federasyonun'nda görev yapan Adnan Örnek'le yola devam edebileceği öğrenildi.

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