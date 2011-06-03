Bursaspor'un yeni stadının temeli atıldı

T24 - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Velodromda yaptırılacak olan yeni stadyumun temeli görkemli bir törenle atıldı. Bursaspor, 48’inci kuruluş yıldönümünde en büyük armağanı Büyükşehir’den alırken, Başkan Altepe, uzun bir hazırlık evresini geride bıraktıklarını belirterek, Türkiye’nin en modern stadyumunun 2 yıl içinde tamamlanacağını kaydetti.







Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin Bursaspor taraftarlarına verdiği yeni stadyum vaadinde uygulamaya geçildi. Dünyanın ilk takımın sembolüyle projelendirilen stadyumu olan Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun temeli görkemli bir törenle atıldı. İhale aşamasında gerekli altyapı ve deplase işlemlerinin tamamlandığı velodromda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Bülent Arınç, Vali Şahabettin Harput, Milletvekilleri Altan Karapaşaoğlu, Ali Kul, Hayrettin Çakmak ve Canan Candemir Çelik, AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat Yalçın, Bursaspor Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Kadri Şankaya, merkez ilçe belediye başkanları, amatör spor kulüplerinin yönetici ve oyuncuları ile çok sayıda taraftar katıldı.



Başbakan’dan 50 milyon TL sözü

Stadyumun gerek mimarisi gerekse teknik özellikleri bakımından bir Türkiye projesi olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, projeyi yakından takip eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Bursa mitinginde stadyum için 50 milyon TL’lik destek sözü verdiğini hatırlattı. Bu süreçte kent dinamiklerini de etkin bir şekilde devreye sokacaklarını hatırlatan Başkan Altepe, belediye kasasından en az harcamayı yapacak yöntemlerle inşaatı tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti. Stadyumu Büyükşehir Belediyesi olarak yapacaklarını açıkladıktan sonra büyük kulüplerin bile buna şaşırdığını ifade eden Başkan Altepe, “Bursa kendi stadyumunu yapacak güçte olduğunu herkese gösterecek” dedi.



48 yıl sonra yeniden tarih yaşıyoruz

Bursaspor’un 48 yıl önce 1 Haziran 1963 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Bursaspor’un kuruluş gününde böyle bir tesisi atmanın gurunu yaşadıklarını söyledi. Bursa için tarihi bir gün yaşandığının altını çizen Başkan Altepe, 2 yılı aşkın süredir, 13 kurum kuruluş, 200 personel ve 30 çalışma grubuyla stadyum konusuna odaklandıklarını vurguladı. Uluslararası organizasyonlar için Türkiye genelinde bu nitelikte 9 stadyum olması gerektiğini hatırlatan Başkan Altepe, geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası’ndan Anadolu kentlerinin pay aldığını, ancak Bursa’nın bu pastadan yararlanamamasının büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Bu konuda da gerekli yatırımların hız kazandığını dile getiren Başkan Altepe, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacak spor salonunun yapılması işinin de takipçisi olacağının altını çizdi. Başkan Altepe, Bursa’nın spor kenti kimliğinin ortaya çıkarılması amacıyla yüzme havuzu, spor salonu, spor sahası gibi 84 tesisle ilgili projelerinin sürdüğünü ve bu dönem 100’ün üzerinde spor tesisini Bursa’ya kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.



Sadece spor değil tam bir yaşam alanı

Başkan Altepe, bölgeyi bir bütün olarak ele aldıklarını konuya sadece bir spor projesi olarak bakmanın doğru olmadığını vurguladı. Stadyum ve hemen karşısına yapılacak olan Hüdavendigar Odunluk Kent Parkı ile bölgeye yaklaşık 1 milyon metrekarelik yeşil alan kazandırılacaklarını dile getiren Başkan Altepe, “Bu aynı zamanda kente yeni bir yaşam alanı kazandırma projesidir. Sadece maç günleri değil, her gün burada canlılık olmasını hedefliyoruz. Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinin tam ortasında yer alan stadyum bünyesindeki alışveriş merkezleri, bölgeye yapılan 5 yıldızlı oteller, kent parkı bünyesindeki kafeteryalar dinlenme alanları ile burası Bursa’nın yeni cazibe merkezi olacak” diye konuştu.









“Bursaspor sevgisi siyaset üstü”

Bursa’ya mükemmel bir stadyum kazandıracak olan projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç ise, Bursaspor sevgisinin hiçbir siyasi parti tabelasına ve binasına sığmayacak kadar büyük olduğunu vurguladı. Bursaspor’un günlük politikalara alet edilmeden herkes tarafından kucaklanması gerektiğini kaydeden Arınç, “Sadece sevinçli günlerde değil zor günlerde de Bursaspor’un yanında olmalıyız. Siyasi görüş farklılıkları bir kenara atıp, Bursaspor’la birleşmek gerekli. Bursaspor şampiyonluğu bu birlik ve beraberlikle başardı. Yaklaşık 12 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Bursa’da spor yatırımları da hızla sürüyor. Yaklaşık 40 milyon TL’ye mal olan olimpik kapılı yüzme havuzunu açtık. Kapalı Spor Salonu’na da yakın zamanda kavuşacağız” dedi.



“Stat yeni başarılara kapı açacak”

Vali Şahabettin Harput ise, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan stadyumun, süper lig şampiyonluğu ve Türkiye üçüncülüğü gibi başarıları kalıcı kılacağını vurguladı. Bursaspor’un Avrupa takımı olması için birlik ve beraberliğin sürmesi gerektiğinin altını çizen Harput, “Bursaspor’un şampiyonluğu tüm Türkiye’de büyük bir sevinçle karşılandı. Türkiye genelinde belki de 50 milyon kişi bu sevince ortak oldu. Bu stadyumun yeni başarılara kapı açmasını diliyorum. Bursa’ya böyle bir tesis kazandıracak olan başka Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Hedefim; Bursaspor’u Avrupa takımı yapmak

Son iki sezonda hem şampiyonluk hem de Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılara imza atarak tarih yazdıklarını dile getiren Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise, “Bir teknik direktör olarak benim de ideallerim, beklentilerim var. Bunların arasında Milli Takımı çalıştırmak vardı inşallah ilerleyen dönemlerde olabilir. Bir idealim de bir Avrupa takımı çalıştırmaktı. Ancak Avrupa takımı çalıştırma hedefini bir kenara bıraktım. Şimdi Bursaspor’u nasıl bir Avrupa takımı yaparız hedefine yöneldim. Büyük bir takım olma, Avrupa takımı olma yolunda modern stadyum önemli bir adımdır. Yeni stadın açılışına Real Madrid’i getirme hedefimiz vardı. İnşallah açılışı onlarla yaparız” dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da yeni stadyumun marka kent Bursa hedefi doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Altepe, Bursaspor Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Bülent Arınç’a 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.

Dev projenin temeli, konfeti yağmuru eşliğinde protokol üyeleri tarafından atıldı.



Türkiye’nin en modern stadyumu

UEFA’nın en son kriterlerine uygun olarak yapılacak yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli stadyumda 207 engelli koltuğu bulunacak. 4 bin 374 metrekare alana sahip 70 loca, 84 kapı, 60 turnikenin yer aldığı projede toplam 179 bin 642 metrekare inşaat alanında 8 bloktan oluşuyor. Toplam 207 engelli koltuğunun bulunacağı stadyumun ilk etap inşaatında 641 araç ve 2 otobüs kapasiteli katlı otopark yer alacak. Daha sonra yapılacak olan düzenlemelerle 1551 araç ve 256 otobüse hizmet verecek 95 bin 477 metrekare otopark alanları oluşturulacak. 2 bodrum katı, 1 platform katı ve 3 kat olarak projelendirilen stadyumun çatısı timsah görünümünde olacak. Binada Bursaspor Müzesi, ticari alanlar, kafeteryalar ve sosyal donatı alanları da yer alacak.



