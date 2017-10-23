T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un yeni sistemi savunmada sonuç verdi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'un yeni oyun sistemiyle çıktığı maçlarda savunmada daha başarılı olduğu gözlemlenirken bu durum rakamlara da yansıdı

23 Ekim 2017 16:55

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'un yeni oyun sistemiyle çıktığı maçlarda savunmada daha başarılı olduğu gözlemlenirken bu durum rakamlara da yansıdı. Son 2 maçta yeşil beyazlı ekibin kalesi daha az tehlike yaşadı.
Bursaspor, Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk beraberliğini alan yeşil beyazlı ekip aynı zamanda deplasmanda çıktığı maçlarda gol yeme serisine de son verdi. Bursaspor, bu maç öncesinde ligde çıktığı son 16 deplasman maçında da kalesinde gol ve goller görmüştü. Yeşil beyazlı ekibin bu görüntüsünde ise Teknik Direktör Paul Le Guen\'in yeni oyun sistemi olan 3-5-2 dizilişi etkili oldu.
\'İYİ HİSEDİYORUZ\'
Yeni oyun düzeniyle çıktığı son 2 maçta kalesinde ortalama 3.5 isabetli şut gören yeşil beyazlılar için bu rakam ise, önceki 7 karşılaşmada 4.7\'lerdeydi. Oyuncular da bu sistemden memnun kalırken, savunma oyuncularından Ertuğrul Ersoy, \"Şimdi ki sistemin iyi olduğunu düşünüyorum, defans oyuncusu olarak gol yemediğimiz zaman mutlu oluyorum\" derken, bir diğer savunmacı William Troost-Ekong ise, \"Kendimizi oynadığımız sistemde iyi hissediyoruz ama oynadıkça daha yatkın olacağımız bir oyun sitili olduğunu düşünüyorum. Maçlar oynadıkça kendimizi daha da ileriye taşıyacağız\" diye konuştu.
ŞUT ÇOK, GOL YOK
Bursaspor, hücumda ise pozisyonlar bulmasına karşın etkisiz kaldı. Ligde bu sezon 7 maç aradan sonra bir mücadeleyi gol atamadan tamamlayan yeşil beyazlı ekip, buna karşın kaleyi ise maç boyunca 13 kez denedi. Özellikle bu maç, Bursaspor\'un bu sezon oynadığı lig maçlarında kaleye en fazla şut gönderdiği ikinci karşılaşma olmasına karşın bu şutların yalnızca 3\'ü isabet buldu. Bursaspor\'un kaleye en çok şut gönderdiği maç ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 3-0 yendiği karşılaşmaydı (15 şut).

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHA BURSASPORSonBursaspor Süper LigDemir Grup SivassporBuBursasporYeşilTeknik Direktör Paul Le GuenHİSEDİYORUZOyuncularErtuğrul ErsoyWilliam TroostEkongMaçlarGOL YOK BursasporLigdeTeleset Mobilya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24