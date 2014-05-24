Bursaspor'un yeni Başkanı Recep Bölükbaşı

Bursaspor Kulübü'nün 50'nci genel kurulu Atatürk Spor Sarayı'nda yapıldı. Mesut Mestan, Recep Bölükbaşı ve Avukat Cüneyt Özkan başkanlık için yarıştı. Cuma akşamı saat 18.00'de başlayan ve cumartesi günü 01.30'da sona eren seçimler sonrasında Bursaspor Kulübü'nün 24'ncü başkanı bin 68 oy alan Recep Bölükbaşı oldu. Diğer adaylardan Mesut Mestan 691 oy, Avukat Cüneyt Özkan 281 oy alırken, 13 oy geçersiz sayıldı. Böylece Mesut Mestan altıncı kez girdiği başkanlık yarışından yine eli boş olarak çıktı.

18.07'de Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Kadir Şankaya, genel kurulun başlaması için yeterli çoğunluğun olduğunu belirterek oturumu açtı. Üç başkan adayının ortak listesiyle Kongrenin Divan Başkan Şükrü Akyollu, Yalçın Aras, Serkan Subaşı, Sedat Akgün ve avukat Jale Demir'den oluştu. Kulübün 24'ncü başkanının belli olacağı olağanüstü genel kurula oy kullanma hakkına 3 bin 768 üyeden 2 bin 200 üye hazirun listesine imza atarak başkanlık seçimi için oy kullandı.





Faaliyet raporu okundu

Genel kurulun resmen açılmasının ardından, Erkan Körüstan başkanlığındaki Bursaspor Yönetim Kurulu'nun faaliyet raporunu yönetici İlyas Kocaefe okudu. Faaliyet raporunda 2013-2014 Sezonu'nda hakem hataları ve TFF'nin verdiği cezaların bugünkü mali tabloda etkili olduğu vurgulandı. Kulüp olarak yapılan araştırma sonucunda ligde kaybedilen 11 puan ile Türkiye Kupası'ndaki hakem hatalarının oluşturduğu maddi kaybın 20 milyon TL olduğu, Türkiye Kupası'nda finali oynamamak, Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetmek olduğu ifade edildi.

28 futbolcu gönderildi

Sezona Hikmet Karaman ile hazırlanan Bursaspor'da 17 futbolcunun sözleşmesi feshedilirken, 11 futbolcu ise çeşitli kulüplere kiralandı. Enes Ünal ile sözleşme yapılırken, Frey, Taiwo, Civelli, Şamil Çinaz, Yasin Pehlivan ve Colin Kazım transfer edildiği, UEFA Avrupa Ligi'nde FK Vojvodina'ya elenmenin ardından Hikmet Karaman'ın gönderilerek yerine Christoph Daum'un getirildiği hatırlatıldı. Pablo Martin Batalla'nın bilinmeyen bir neden sonrasında ülkesine gittiği, devre arasında ise Tuncay Şanlı, Tunay Acar, Musa Çağıran, Murat Yıldırım ve Hakan Aslantaş gibi futbolcularla ilişkinin sonlandırıldığı, Torku Konya yenilgisinin ardından Daum ile yolların ayrıldığı, sezona İrfan Buz'un görev getirdiği belirtildi.

9 maç seyircisiz

Geride bırakılan sezonda taraftarın saha olayları ve küfürlü tezahüratları nedeniyle 9 maç seyircisiz oynama cezası ile birlikte 1 milyon 924 bin bira para cezası aldığı, seyircisiz oynama üç maçın ise yeni sezona sarktığı belirtildi.

Borç 154 milyon TL

Bursaspor Kulübü'nün okunan mali bilançosunda ise kısa vadeli borçların 67 milyon 219 bin 753, uzun vadeli borçların 99 milyon 360 bin 23 TL, öz sermayenin ise eksi 11 milyon 909 bin 394 lira olduğu belirtilirken toplam borcun 154 milyon 670 bin 392 TL olduğu belirtildi.

43 milyon açık var

17 Haziran 2013 ile 30 Nisan 2014 dönemine ait gelirler toplamının 70 milyon 37 bin 167 lira olarak gösterilirken, giderler toplamı 113 milyon 292 bin 634 lira olarak belirlendi. Buna göre oluşan 43 milyon 255 bin 467 lira gider fazlalığı bulunuyor.

Uzun vadeli borçlar kapsamında 2017 yılı sonuna kadar ödenecek 3 milyon 247 bin taksitlendirilmiş vergi borcu ile futbolculara yeni sezon için ödenecek garanti ücretlerin 38 milyon784 bin 280 lira yer aldı.

Yönetimin ibra oylaması tribünleri karıştırdı

Yönetim ve faaliyet raporlarının okunmasının ardından üyelerden Aydın Çoközler, Ömer Keskin, Çetin Tezyapar, Serkan Çalışkan, Mustafa Ermiş konuşma yaptı. Serkan Çalışkan'ın çift üyeliklerin genel kurulda işi yok demesinin ardından tribünlerde gerginlik yaşandı. Erkan Körüstan ve yönetimi protesto edildi. Ardından denetleme kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. Ardından 2 seçimde aidatlarını ödemeyen 89 üye genel kurul kararı ile üyelikleri düşürüldü. Daha sonra yeni seçilecek yönetim kuruluna borçlanma yetkisi verildi. Bursaspor'un tahmini bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Kurulu başkan adaylarının konuşma yapması için kura çekişi yapmak istedi. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Kadir Şankaya kura çekimini yaptı. Ancak Recep Bölükbaşı en son konuşmak isteyince tartışmalar büyüdü. Ardından başkan adayları yerlerine geri döndü.

Daha sonra gazeteci Sevinç Öztürk Çelebi çekti ve Mesut Mestan, Avukat Cüneyt Özkan, Recep Bölükbaşı şeklinde konuştu.

Mesut Mestan: Borçtan korkmuyoruz

Seçimlerde ilk konuşmayı Mesut Mestan yaptı. Mestan, "Bu yıl 24'ncü başkanımızı seçiyoruz. Bizler feda değil, umut yılı olmasını istiyoruz. Taban birliklerinin ve taraftarlar derneklerinin destekleriyle başkanlığa aday oldum. Bizim yarım bıraktığımız işlerimiz var. Şampiyonluğun üzerine koymak istediklerimiz var. Kulübün belirli borçları var. Onlardan korkmamalıyız. Borçlardan korkarsak bir şey yapamayız. İstanbul takımları kadar cesaretli olmalıyız. Sizler bu kutsal görevi bize verirseniz, Bbüyük Bursaspor taraftarına yakışan başkan olmaktır" dedi.

Cüneyt Özkan: Çift kulübe üyeliğe son verilecek

Avukat Cüneyt Özkan, "Blok oy uğruna üye olan ve gerçek Bursasporlu olmayan topluluğa sesleniyorum, 'Bu Bursaspor kongresinde son kez oy kullanıyorsunuz. Gerçek Bursasporlu oylayanları disiplin kuruluna sevk ederek, onlardan kurtulacağız' Biz bağımsız Bursaspor mücadelemizi bugün vereceğiz, sonsuza kadar vereceğiz,. Çiftliğimize dönmeyeceğiz. 300 bin Euroluk Aydın'ı 900 bin Euroya olmayacağız. Kulübün parasını çarçur etmeyeceğiz. Kalbinde Bursaspor sevgisi olanların oyunu almaya geldik. Ucu kime dokunursa dokunsun, çift üyeliklere son vereceğiz. Taraftarımıza gereken önemi vereceğiz. Seçilirsek kulüple kesinlikle iş yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Bölükbaşı: Kazandırdıklarımız 1 yılda yok edildi

Recep Bölükbaşı ise şunları söyledi: "Bursasporumuzun 50'nci genel kuruluna hoş geldiniz. Burası şov yeri değil. Yönetimden bazı arkadaşlarımızın çıkması için baskılar yapıldı. Başkan olmak istemiyordum. Bursaspor'u şampiyon yapan bir başkanı ve yönetimini şikayet edip hapise düşmesine neden olan kişinin başkan adayı olmasını tasvip etmiyorum. Benim çiftliğim yok tarlam var. Bursaspor aşkından geldim. Çalışacağım. 7 aday çıktı camia bölündü. Çift üyeliklerin atılması onaylandı ama uygulanmadı. Seçilirsem onları sileceğim. Hiç kimse genel kurulun üstünde değildir. 7-8 yılda yaptığımız 1 yılda yerlere indi. Bursaspor'a siyaset girmesin. Ben son dakikada başkanımızın kemiklerini sızlamaması için aday oldum. Avrupa liglerinde mücadele edecek ve ligde ilk üç içersinde olacağız. "



10 sandıkta yapılan oy kullanma işlemi 22.50'de sona erdi. Sayım işlemleri ise 23.05'de başladı. Oyların sandıklara göre dağılımı şöyle;



1.SANDIK: Recep Bölükbaşı 121, Mesut Mestan 27, Cüneyt Özkan 16

2.SANDIK: Recep Bölükbaşı 127, Mesut Mestan 34, Cüneyt Özkan 12

3.SANDIK: Recep Bölükbaşı 104, Mesut Mestan 39, Cüneyt Özkan 26

4.SANDIK: Recep Bölükbaşı 80, Mesut Mestan 61, Cüneyt Özkan 31

5.SANDIK: Recep Bölükbaşı 117, Mesut Mestan 52, Cüneyt Özkan 35

6.SANDIK: Recep Bölükbaşı 103, Mesut Mestan 77, Cüneyt Özkan 30

7.SANDIK: Recep Bölükbaşı 79, Mesut Mestan 123, Cüneyt Özkan 19

8. SANDIK: Recep Bölükbaşı 94, Mesut Mestan 108, Cüneyt Özkan 36

9.SANDIK: Recep Bölükbaşı 128, Mesut Mestan 89, Cüneyt Özkan 49

10.SANDIK: Recep Bölükbaşı 115, Mesut Mestan 81, Cüneyt Özkan 27

Bölükbaşı'ndan teşekkür

Bursaspor'un 24'ncü başkanı olan Recep Bölükbaşı üyelere yaptığı konuşmada gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.