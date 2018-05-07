Bursaspor'un Türk futboluna son armağanı Furkan Soyalp

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSASPOR\'UN genç yeteneği Furkan Soyalp, Fenerbahçe maçında attığı gol ve son haftalarda ortaya koyduğu futbol ile beğeni topladı. 22 yaşındaki oyuncu, özellikle teknik direktörlüğe Mustafa Er\'in gelişinin ardından yıldızını parlattı.

Türk futboluna altyapısından çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Bursaspor\'un son armağanı Furkan Soyalp oldu. 22 yaşındaki genç oyuncu, yeşil beyazlıların deplasmanda Fenerbahçe\'ye 2-1 mağlup olduğu maçta jeneriklik bir gole imza atarken, karşılaşma boyunca da sergilediği başarılı performansla övgü topladı. Savunma ile hücum hattı arasında köprü görevi gören Soyalp, maç boyunca 22 ikili mücadeleye girerken, bunların 10\'unu kazandı. Genç oyuncu aynı zamanda takımının en fazla ikili mücadeleye giren ismi de oldu.

MUSTAFA ER İLE KENDİNİ BULDU

Teknik direktörlük görevine Mustafa Er\'in gelişinin ardından daha fazla süre almaya başlayan ve son 2 lig maçında da mücadele boyunca sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu, yüksek top tekniği ve mücadeleden kaçınmayan görüntüsüyle öne çıkıyor. Atiker Konyaspor maçında kazanılan 3 puanda da orta alandaki katkısıyla önemli rolü bulunan Soyalp için Mustafa Er, \"Furkan\'dan farklı bir formatta oyuncu yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sakin. İyi top kazanıyor. Konyaspor maçında 20 top kazanması çok iyi. İyi bir orta saha oyuncusu olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir Furkan görebiliriz\" ifadelerini kullanmıştı.

GELECEK YIL SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Şu ana dek ligde 12 maçta forma giyen ve bunların yarısında karşılaşmaya ilk 11\'de başlayan Furkan Soyalp, Mustafa Er\'in takımın başında olduğu son 4 maçta da seremoniye çıktı. Bu sezon ligdeki ilk golünü Fenerbahçe\'ye karşı kaydeden genç oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası\'nda da 5 maçta 2 gol attı.

Osmanlıspor altyapısından Bursaspor altyapısına geçerek yeşil beyazlı kulübün tüm yaş gruplarında forma giyen Furkan Soyalp, U17 ve U18 Milli takımlarında da boy gösterdi. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncunun güncel bonservis değeri ise 200 bin Euro olarak gösteriliyor.

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