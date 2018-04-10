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Spor

Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da Mustafa Er, ligde kalan 6 haftada takımın başında olacak

10 Nisan 2018 18:51

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da Mustafa Er, ligde kalan 6 haftada takımın başında olacak.
Bursaspor\'da Paul Le Guen\'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Er getirildi. Yeşil beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, \"2017-2018 sezonunun son 6 haftasında A Takım Teknik Direktörlük görevine Mustafa Er getirilmiştir. Kulübümüze oyuncu ve teknik adam olarak yıllardır hizmet eden Mustafa Er`e başarılar dileriz\" ifadelerine yer verdi.
Le Guen\'in yardımcı antrenörlüğünü de yapan genç teknik adam, geçtiğimiz sezonun son maçında Bursaspor\'un, Trabzonspor\'u deplasmanda 2-1 yenerek kümede kaldığı maçta takımın başında yer alıyordu.

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