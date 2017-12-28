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Spor

Bursaspor'un Süper Lig'de 2017'deki en golcü oyuncusu Batalla oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR'UN 2017 yılında Süper Lig'de oynadığı maçlarda en golcü ismi Pablo Martin Batalla olurken, forvet oyuncularının suskun kalması dikkat çekti

28 Aralık 2017 15:52

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'UN 2017 yılında Süper Lig\'de oynadığı maçlarda en golcü ismi Pablo Martin Batalla olurken, forvet oyuncularının suskun kalması dikkat çekti.
Süper Lig’de ilk yarı sona ererken, oynanan maçların ardından 2017 yılı da geride kaldı. 1 yıl boyunca Bursaspor’un Süper Lig’deki gol performansına bakıldığında ise bu sezonki değişim dikkatli bir şekilde göze çarptı. Bu sezon ligde geride kalan 17 maçta 28 kez rakip fileleri havalandıran yeşil beyazlı ekip, ligdeki 2016-17 sezonunun 2017’deki 18 maçına bakıldığında ise yalnızca 14 kez gol sevinci yaşayabildi. Böylelikle Bursaspor, 2017 yılında oynadığı lig maçlarında toplamda 42 gol kaydetti.
BATALLA\'DAN 2017\'DE 13 GOLE KATKI
Bu goller ise 17 farklı oyuncudan geldi. En fazla gol atan isim ise Bursaspor’un kaptan oyuncusu Pablo Martin Batalla oldu. Arjantinli yıldız, 2017 boyunca 32 lig maçına çıkarken 7 gol attı, 6 da asist kaydetti. Böylelikle toplamda 13 gole de katkı veren Batalla, takımının hücumdaki en verimli oyuncusu konumunda yer aldı. Batalla’yı ise bu yılın formda ismi Aziz Behich takip etti. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl daha önde oynayan ve hücuma daha fazla katkı veren Aziz, 2017’de 31 lig maçında 5 gol 2 asiste imza attı. Tecrübeli savunmacı, söz konusu 5 golünü de bu sezon gerçekleştirdi.
AGU FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI
Forvet oyuncuları ise 2017’yi suskun geçirdi. Bogdan Stancu, 29 lig maçında 4 gol 3 asiste imza atarken, Kubilay Kanatsızkuş ise hayal kırıklığı yarattı. 2017’de 24 lig maçına çıkan genç oyuncunun yalnızca 2 golü bulunuyor. Takımdan gönderilecek olan Deniz Yılmaz ise 13 maçta 2 gol, Sercan Yıldırım da yine 13 maçta 1 gol attı. Bu sezon takıma katılan Mikel Agu, orta saha oyuncusu olmasına karşın sadece 12 maçında 2’şer gol ve asistiyle toplamda 4 gole katkıda bulunarak Kubilay, Deniz ve Sercan gibi isimleri geride bıraktı.
17 FARKLI OYUNCUDAN GOL GELDİ
Bursaspor’un 2017’de Süper Lig’de oynadığı maçlarda gol kaydeden isimler ise şunlar oldu: Pablo Martin Batalla, Aziz Behich, Bogdan Stancu, Dzon Delarge, Jires Kembo, William Ekong, Mikel Agu, Titi, Ertuğrul Ersoy, Emmanuel Badu, Kubilay Kanatsızkuş, Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım, İsmail Konuk, Josua John, Yonathan Del Valla, Sinan Bakış.

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