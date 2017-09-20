Bursaspor'un şansı Galatasaray'a tutmuyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SÜPER Lig\'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Bursaspor, 14 maçtır rakibini yenemiyor. Yeşil beyazlı ekibin son galibiyetinde ise golü atan Pablo Martin Batalla, sarı kırmızılı ekibin ağlarını kariyerinde ilk ve tek olarak o maçta sarsmıştı.

Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında 24 Eylül Pazar günü Bursaspor, sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Ligin son haftalarında çıkış gösteren iki takımı karşı karşıya getirecek bu mücadele öncesinde ise sarı kırmızılı ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve bir kez de Süper Kupa olmak üzere oynanan son 14 maçta Bursaspor’un, Galatasaray’a karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu süreç zarfında Galatasaray 9 kez 3 puana uzanan taraf olurken, 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

O GOLÜ BATALLA ATTI

Sarı Kırmızılılara karşı yüzü ise son olarak ligin 2011-12 sezonunda Bursa’da oynanan lig maçında gülen yeşil beyazlılar, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılmıştı. 3 puanı getiren golü kaydeden Pablo Martin Batalla ise, Bursaspor formasıyla Galatasaray\'a ilk ve tek golünü bu maçta attı. Pazar günü sahada olması beklenen Arjantinli yıldız, sarı kırmızılı ekibe karşı forma giydiği 11 maçta 1 golün yanı sıra 6 da asist yaptı.

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