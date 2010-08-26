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Spor

Bursaspor'un rakipleri belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Bursaspor'u bu akşam çekilecek kurada güçlü rakipler bekliyor.

26 Ağustos 2010 03:00

T24- Türkiye'yi ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Bursaspor'un gözü kulağı bugün çekilecek kurada olacak. Monaco'da saat 18.45'te başlayacak kura çekiminde Bursaspor'u dev rakipler bekliyor.


Kura çekimine son torbadan katılacak yeşil-beyazlılar, Devler Ligi'ndeki ilk maçına 14-15 Eylül tarihinde çıkacak.


Kupanın finali 28 Mayıs 2011 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley stadında oynanacak. 


Bu akşam çekilecek kurada torbalarda yer alan takımlar şunlar:

1. TORBA

Inter (İtalya)
Barcelona (İspanya)
Manchester United (İngiltere)
Chelsea (İngiltere)
Arsenal (İngiltere)
Bayern Münih (Almanya)
Milan (İtalya)
Lyon (Fransa)


2. TORBA

Real Madrid (İspanya)
Roma (İtalya)
Valencia (İspanya)
Werder Bremen (Almanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Benfica (Portekiz)
Marsilya (Fransa)
Panathinaikos (Yunanistan)


3. TORBA

Tottenham Hotspur (İngiltere)
Ajax (Hollanda)
Glasgow Rangers (İskoçya)
Schalke 04 (Almanya)
Basel (İsviçre)
Braga (Portekiz)
Kopenhag (Danimarka)
Spartak Moskova (Rusya)


4. TORBA

Bursaspor (Türkiye)
Hapoel Tel-Aviv (İsrail)
Twente (Hollanda)
Rubin Kazan (Rusya)
Auxerre (Fransa)
Cluj (Romanya)
Partizan (Sırbistan)
Zilina (Slovenya)


GRUP MAÇLARI

Kura çekiminde, 4'er takımdan oluşan 8 grup belirlenecek. Aynı ülke takımları gruplarda karşı karşıya gelmeyecek. Gruplarda maç takvimi şöyle:


1. hafta : 14-15 Eylül, 2. hafta : 28-29 Eylül, 3. hafta : 19-20 Ekim, 4. hafta : 02-03 Kasım, 5. hafta : 23-24 Kasım, 6. hafta : 07-08 Aralık.

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