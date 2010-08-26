Bursaspor'un rakipleri belli oluyor

T24- Türkiye'yi ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Bursaspor'un gözü kulağı bugün çekilecek kurada olacak. Monaco'da saat 18.45'te başlayacak kura çekiminde Bursaspor'u dev rakipler bekliyor.
Kura çekimine son torbadan katılacak yeşil-beyazlılar, Devler Ligi'ndeki ilk maçına 14-15 Eylül tarihinde çıkacak.
Kupanın finali 28 Mayıs 2011 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley stadında oynanacak.
Bu akşam çekilecek kurada torbalarda yer alan takımlar şunlar:
1. TORBA
Inter (İtalya)
Barcelona (İspanya)
Manchester United (İngiltere)
Chelsea (İngiltere)
Arsenal (İngiltere)
Bayern Münih (Almanya)
Milan (İtalya)
Lyon (Fransa)
2. TORBA
Real Madrid (İspanya)
Roma (İtalya)
Valencia (İspanya)
Werder Bremen (Almanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Benfica (Portekiz)
Marsilya (Fransa)
Panathinaikos (Yunanistan)
3. TORBA
Tottenham Hotspur (İngiltere)
Ajax (Hollanda)
Glasgow Rangers (İskoçya)
Schalke 04 (Almanya)
Basel (İsviçre)
Braga (Portekiz)
Kopenhag (Danimarka)
Spartak Moskova (Rusya)
4. TORBA
Bursaspor (Türkiye)
Hapoel Tel-Aviv (İsrail)
Twente (Hollanda)
Rubin Kazan (Rusya)
Auxerre (Fransa)
Cluj (Romanya)
Partizan (Sırbistan)
Zilina (Slovenya)
GRUP MAÇLARI
Kura çekiminde, 4'er takımdan oluşan 8 grup belirlenecek. Aynı ülke takımları gruplarda karşı karşıya gelmeyecek. Gruplarda maç takvimi şöyle:
1. hafta : 14-15 Eylül, 2. hafta : 28-29 Eylül, 3. hafta : 19-20 Ekim, 4. hafta : 02-03 Kasım, 5. hafta : 23-24 Kasım, 6. hafta : 07-08 Aralık.