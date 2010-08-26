T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 23:06

-BURSASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Bursaspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (C) Grubu'nda, Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Glasgow Rangers (İskoçya) takımlarıyla eşleşti. Monaco'da yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan Bursaspor, 1. torbadan seri başı Manchester United ile 2. torbadan Valencia ve 3. torbadan Glasgow Rangers ile (C) grubunda yer aldı. Bursaspor, ilk maçını 14 ya da 15 Eylül'de oynayacak. Gruplarda maç takvimi şöyle: 1. hafta : 14-15 Eylül 2. hafta : 28-29 Eylül 3. hafta : 19-20 Ekim 4. hafta : 02-03 Kasım 5. hafta : 23-24 Kasım 6. hafta : 07-08 Aralık

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24