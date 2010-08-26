-BURSASPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Bursaspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (C) Grubu'nda, Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Glasgow Rangers (İskoçya) takımlarıyla eşleşti. Monaco'da yapılan kura çekimine 4. torbadan katılan Bursaspor, 1. torbadan seri başı Manchester United ile 2. torbadan Valencia ve 3. torbadan Glasgow Rangers ile (C) grubunda yer aldı. Bursaspor, ilk maçını 14 ya da 15 Eylül'de oynayacak. Gruplarda maç takvimi şöyle: 1. hafta : 14-15 Eylül 2. hafta : 28-29 Eylül 3. hafta : 19-20 Ekim 4. hafta : 02-03 Kasım 5. hafta : 23-24 Kasım 6. hafta : 07-08 Aralık