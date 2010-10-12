-BURSASPOR'UN PUANI 19'A YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, 63. dakikasında tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor karşılaşmasıyla ilgili kararının ardından Spor Toto Süper Lig'de puan durumu değişti. TFF Yönetim Kurulunun, Spor Toto Süper Lig'de 20 Eylül 2010 tarihinde, müsabakanın yardımcı hakemine isabet ederek yaralayan yabancı maddeler yüzünden 63. dakikasında tatil edilen Gaziantepspor-Bursaspor maçında, Gaziantepspor'un 3-0 hükmen yenik sayılmasına ve Bursaspor'un 3-0 galip sayılmasına karar vermesinin ardından lider durumdaki yeşil-beyazlıların puanı 19'a yükseldi. Böylece Bursaspor'un, en yakın rakibi Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Ligde yeni puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------------- 1. BURSASPOR 7 6 1 - 11 1 10 19 2. TRABZONSPOR A.Ş. 7 4 2 1 13 6 7 14 3. KAYSERİSPOR 7 4 2 1 9 3 6 14 4. FENERBAHÇE 7 4 1 2 20 10 10 13 5. BEŞİKTAŞ A.Ş. 7 4 1 2 12 6 6 13 6. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 7 4 1 2 12 10 2 13 7. GALATASARAY A.Ş. 7 4 - 3 10 8 2 12 8. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 7 3 2 2 9 10 -1 11 9. MKE ANKARAGÜCÜ 7 3 1 3 11 9 2 10 10. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 7 3 1 3 8 8 0 10 11. GENÇLERBİRLİĞİ 7 2 2 3 4 10 -6 8 12. GAZİANTEPSPOR 7 1 4 2 4 7 -3 7 13. BUCASPOR 7 1 3 3 4 5 -1 6 14. MANİSASPOR 7 2 - 5 10 14 -4 6 15. KONYASPOR 7 1 3 3 8 12 -4 6 16. SİVASSPOR 7 1 3 3 6 15 -9 6 17. ESKİŞEHİRSPOR 7 - 3 4 4 9 -5 3 18. KASIMPAŞA 7 - 2 5 5 17 -12 2 */