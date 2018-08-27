T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'un prensipte anlaştığı Vergini Bursa'da

BURSA,(DHA) Bursaspor'un prensipte anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, sağlık kontrolünden geçti

27 Ağustos 2018 20:01

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un prensipte anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, sağlık kontrolünden geçti.
Transfer çalışmalarına devam eden Bursaspor\'un anlaşma sağladığı Arjantinli stoper Santiago Vergini, Bursa\'ya geldi. Özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Vergini\'nin detaylı kan tetkikleri yapıldı. Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Arjantinli savunmacının sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Prensip anlaşmasına varılan Vergini\'nin yakın zamanda resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHA BursasporArjantinliSantiago VerginiTransferBursasporVergini BursaVerginiOrtopediPrensipFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24