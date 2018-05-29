Bursaspor'un prensipte anlaştığı Aybaba, Bursa'ya geldi

BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un yeni sezonda takımın başında yer alması için görüşmelerini sürdürdüğü teknik direktör Samet Aybaba, Bursa\'ya geldi. Bursasporlu yöneticiler ile birlikte iftar yemeğinde buluşan tecrübeli teknik adam, yemeğin ardından başkan Ali Ay ile son bir görüşme yapacak. Daha önceden prensip anlaşma sağlanan Samet Aybaba ile son görüşmenin ardından yarın sözleşme imzalanması planlanıyor.

Geçtiğimiz sezonu Demir Grup Sivasspor\'da tamamlayan ve Sivas temsilcisinin Süper Lig\'e yükselmesinde katkısı bulunan tecrübeli teknik adam, kırmızı beyazlıların başında çıktığı toplamda 48 maçta 1.60\'lık puan ortalaması yakaladı. Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig\'de sezonu 7\'nci sırada tamamlamıştı.