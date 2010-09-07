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Spor

BURSASPOR'UN OYUNCU LİSTESİ UEFA'DA BURSA (A.A)

07 Eylül 2010 18:52

-BURSASPOR'UN OYUNCU LİSTESİ UEFA'DA BURSA (A.A) - 07.09.2010 - Türkiye'yi Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Bursaspor, 25 kişilik oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. Yeni transfer Svensson, 13 numaralı forma ile listede yer alırken, 29 kişilik kadroda yer alan kaleci Sercan Şen ile genç futbolcular Emre Pehlivan, Anıl Sarak ve Eren Albayrak'ın ise ismi listede bulunmuyor. Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını 14 Eylül Salı akşamı İspanyol Valencia takımı ile oynayacak. Bursaspor'un UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede Dimitar İvankov, Yavuz Özkan, Harun Tekin, Serdar Aziz, Gökçek Vederson, Ömer Erdoğan, Stelian Kirita, Ali Tandoğan, Mustafa Keçeli, İbrahim Öztürk, Milan Stepanov, Hüseyin Çimşir, Bekir Ozan Has, Federico İnsua, Volkan Şen, Gustav Svensson, Pablo Batalla, Ozan İpek, Turgay Bahadır, İvan Ergiç, İsmail Haktan Odabaşı, Sercan Yıldırım, Muhammet Demir, Damien Steinert ve Leonel Nunez yer aldı.

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