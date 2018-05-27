Bursaspor'un Olağan Genel Kurulu'nda gerginlik

İbrahim Yazıcı\'nın ismi, Özlüce Tesisleri\'ne verildi

Gürkan DURAL-Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'un Olağan Genel Kurulu\'nun ilk oturumunda gerginlik yaşandı. Tribün lideri Selim Kurtulan’ın mevcut başkan Ali Ay’a yönelik, “Ona oy atanın, yönetimine girenin Bursasporluluğundan şüphe ederim\" sözlerinin üzerine bir grup kongre üyesi Kurtulan’ın üzerine yürüdü.

Bursaspor Kulübü\'nün 19 Mayıs tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 26-27 Mayıs tarihlerine ertelenen Olağan Genel Kurulun 1. oturumu Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Genel Kurul Divanı Başkan ve üyelerinin seçimi ile başlayan kongrede faaliyet raporu için Bursaspor Tribün Lideri Selim Kurtulan söz istedi. Kürsüye gelen Selim Kurtulan, Bursaspor\'un mevcut Başkanı Ali Ay\'a yönelik eleştiriler yöneltirken, \"Ali Ay iki senedir attı, tuttu hiçbir şey yapamadı. Utanmadan aday oldu. Neden aday oldun? Küme düşürmek için mi aday oldun? İnsanlara rezil olduk. Ona oy atanın, yönetimine girenin Bursasporluluğundan şüphe ederim” dedi.

Selim Kurtulan\'ın bu sözleri ise kongre üyelerinin tepkisini çekti. Konuşması kesilen Kurtulan, kürsüden indirilirken, Kurtulan\'ın üzerine yürümek isteyen bir grup kongre üyesini ise güvenlik güçleri, güçlükle sakinleştirdi.

İBRAHİM YAZICI\'NIN İSMİ, ÖZLÜCE TESİSLERİ\'NE VERİLDİ

Bursaspor Özlüce Tesisleri\'nin ismi de değişti. Yeşil beyazlı ekibin Süper Lig şampiyonluğunda kulübün başında yer alan rahmetli İbrahim Yazıcı\'nın ismi, Özlüce Tesisleri\'ne verildi. Tesislerin adı Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri olarak kongre üyeleri tarafından kabul edildi.

Öte yandan Genel Kurul\'da Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetimi, kongre üyeleri tarafından ibra edildi. Genel Kurul, olayların yatışmasının ardından kaldığı yerden devam ediyor.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Selim Kurtulan\'ın konuşması

- Gerilim anları