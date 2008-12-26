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Spor

Bursaspor'un kulübesi iyi çalıştı

Turkcell Süper Lig'de 16 haftalık ilk bölümünde yedek oyuncuları en çok gol atan takım Bursaspor oldu.

26 Aralık 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde yedek oyuncuları en çok gol atan takım Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlı takımda oyuna sonradan giren futbolcular toplam 6 kez golle buluştu. Bursaspor adına Gökhan Güleç, Hacettepe ve Denizlispor, Romaschenko Kocaelispor, Zuniga Eskişehirspor, Rodrigues Fenerbahçe, Sercan da Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olup, gol attı.

Bursaspor'un ardından Gaziantepspor 4, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 3, Kocaelispor, Ankaraspor, Denizlispor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2'şer, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor ve Eskişehirspor da 1'er kez yedeklerinin golleriyle sevindi.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde oyuna sonradan giren futbolcuları gol atamayan 2 takım, Hacettepe ve Kayserispor olarak dikkat çekti.  

 Öte yandan 16 hafta boyunca yapılan 144 maçta toplam 382 gol atılırken, bu gollerden 32'sini oyuna sonradan dahil olan futbolcular kaydetti.

Yedeklerin attığı goller

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde, maçlarda sonradan oyuna giren oyuncuların attığı goller şöyle: 

Maç              

Futbolcu

Takımı

Sonuç

Gol

 

 

 

 

 

Galatasaray-Denizlispor

Barış

Galatasaray

4 - 1

1

 

 

 

 

 

Hacettepe-Bursaspor

Gökhan

Bursaspor

1 - 2

1

 

 

 

 

 

Ankaragücü-Trabzonspor

İglesias

Ankaragücü

1 - 2

1

 

 

 

 

 

Denizlispor-Antalyaspor

Straka

Antalyaspor

3 - 2

1

 

 

 

 

 

Fenerbahçe-G.Birliği

Kazım

Fenerbahçe

3 - 0

1

 

 

 

 

 

Antalyaspor-Konyaspor

Tehoue

Konyaspor

0 - 1

1

 

 

 

 

 

Kocaelispor-Bursaspor

Romaschenko

Bursaspor

2 - 3

1

 

 

 

 

 

Antalyaspor-Gaziantepspor

Ahmet

G.Antepspor

1 - 4

1

 

 

 

 

 

Bursaspor-Eskişehirspor

Zuniga

Bursaspor

1 - 2

1

 

 

 

 

 

Kocaelispor-Fenerbahçe

Jestrovic

Kocaelispor

2 - 3

1

 

 

 

 

 

Kayserispor-Ankaraspor

Konate

Ankaraspor

1 - 2

1

 

 

 

 

 

Eskişehirspor-Galatasaray

Lovrek

Eskişehirspor

4 - 2

1

 

 

 

 

 

Fenerbahçe-Bursaspor

Rodrigues

Bursaspor

5 - 2

1

 

 

 

 

 

 

Deivid

Fenerbahçe

5 - 2

1

 

 

 

 

 

İBB Spor-Trabzonspor

Yattara

Trabzonspor

0 - 4

1

 

 

 

 

 

Sivasspor-Denizlispor

Ivan

Denizlispor

3 - 1

1

 

 

 

 

 

Ankaraspor-Eskişehirspor

Konate

Ankaraspor

2 - 0

1

 

 

 

 

 

Beşiktaş-Kocaelispor

Bobo

Beşiktaş

5 - 2

1

 

 

 

 

 

Konyaspor-Gençlerbirliği

Mustafa

Gençlerbirliği

2 - 2

1

 

 

 

 

 

 

Burhan

Gençlerbirliği

2 - 2

1

 

 

 

 

 

Gaziantepspor-İBB Spor

Erman

İBB Spor

1 - 4

1

 

 

 

 

 

Denizlispor-Bursaspor

Fatih Yiğen

Denizlispor

4 - 3

1

 

 

 

 

 

 

Gökhan

Bursaspor

4- 3

1

 

 

 

 

 

Gaziantepspor-G.Birliği

Beto

Gaziantepspor

2 - 0

1

 

 

 

 

 

Kocaelispor-Konyaspor

Bülent

Kocaelispor

3 - 0

1

 

 

 

 

 

İBB Spor-Sivasspor

Balili

Sivasspor

0 - 3

1

 

 

 

 

 

Hacettepe-Gençlerbirliği

Kemal

Gençlerbirliği

0 - 3

1

 

 

 

 

 

Denizlispor-Fenerbahçe

Emre

Fenerbahçe

0 - 1

1

 

 

 

 

 

Bursaspor-Trabzonspor

Sercan

Bursaspor

2 - 1

1

 

 

 

 

 

Kocaelispor-G.Antepspor

Ferdi

Gaziantepspor

2 - 5

1

 

 

 

 

 

İBB Spor-Kocaelispor

Serhat

İBB Spor

5 - 0

1

 

 

 

 

 

Gaziantepspor-Bursaspor

Ferdi

Gaziantepspor

2 - 0

1

 

 

 

 



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