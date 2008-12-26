Bursaspor'un kulübesi iyi çalıştı

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde yedek oyuncuları en çok gol atan takım Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlı takımda oyuna sonradan giren futbolcular toplam 6 kez golle buluştu. Bursaspor adına Gökhan Güleç, Hacettepe ve Denizlispor, Romaschenko Kocaelispor, Zuniga Eskişehirspor, Rodrigues Fenerbahçe, Sercan da Trabzonspor maçlarında oyuna sonradan dahil olup, gol attı.

Bursaspor'un ardından Gaziantepspor 4, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği 3, Kocaelispor, Ankaraspor, Denizlispor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2'şer, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Sivasspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor ve Eskişehirspor da 1'er kez yedeklerinin golleriyle sevindi.

Ligin 16 haftalık ilk bölümünde oyuna sonradan giren futbolcuları gol atamayan 2 takım, Hacettepe ve Kayserispor olarak dikkat çekti.

Öte yandan 16 hafta boyunca yapılan 144 maçta toplam 382 gol atılırken, bu gollerden 32'sini oyuna sonradan dahil olan futbolcular kaydetti.

Yedeklerin attığı goller

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftalık ilk bölümünde, maçlarda sonradan oyuna giren oyuncuların attığı goller şöyle: