T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR'UN KOMBİNE BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ BURSA (A.A)

21 Temmuz 2010 15:28

-BURSASPOR'UN KOMBİNE BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ BURSA (A.A) - 21.07.2010 - Bursasporlu taraftarlar, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Kombine biletlerin satışına başlanmasının ardından yeşil-beyazlı taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Stadı önündeki gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarların güneşten etkilenmemesi için yeşil-beyazlı kulüp tarafından gişe önlerine şemsiyeler konuldu. Bazı taraftarlar, kombine bilet alabilmek için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiklerini, ancak gişelerin saat 10.00'da açıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Taraftarlar, yeni sezonda da takımlarına olan güvenlerini dile getirerek, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını şimdiden yaşadıklarını kaydetti.  Bu arada, 2010-2011 sezonu kombine biletlerinin sadece Turkcell Süper Lig müsabakalarında geçerli olacağı, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında kullanılamayacağı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24