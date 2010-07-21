-BURSASPOR'UN KOMBİNE BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ BURSA (A.A) - 21.07.2010 - Bursasporlu taraftarlar, satışa sunulan kombine biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Kombine biletlerin satışına başlanmasının ardından yeşil-beyazlı taraftarlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Atatürk Stadı önündeki gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Taraftarların güneşten etkilenmemesi için yeşil-beyazlı kulüp tarafından gişe önlerine şemsiyeler konuldu. Bazı taraftarlar, kombine bilet alabilmek için sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdiklerini, ancak gişelerin saat 10.00'da açıldığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Taraftarlar, yeni sezonda da takımlarına olan güvenlerini dile getirerek, Şampiyonlar Ligi'nin heyecanını şimdiden yaşadıklarını kaydetti. Bu arada, 2010-2011 sezonu kombine biletlerinin sadece Turkcell Süper Lig müsabakalarında geçerli olacağı, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarında kullanılamayacağı bildirildi.