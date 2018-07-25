Bursaspor'un kapısından döndü: Yasin Öztekin Göztepe'de

Göztepe, iki gün önce Bursaspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığı ifade edilen Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.

Bursa'nın kampına katılması beklenirken, dün Göztepe için sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki futbolcu, daha sonra iki senelik sözleşmeye imza attı. G.Saray forması giydiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Yasin, bu süreçte 148 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip fileleri havalandıran futbolcu, 18 de asist yaptı.

Sırada iki isim var

Göztepe, uzun süredir görüşme halinde olduğu Borges ve Titi için de geri sayıma geçti. Borges'in Deportivo'dan bonservisini almasını bekleyen Göz Göz, Titi'nin transferinde de Bursaspor ile pazarlıklara devam ediyor.

Göztepe Kulübü Yasin Öztekin transferini sosyal medyadan böyle duyurdu: