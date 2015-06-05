Bursaspor’un iki yıldızı Fenerbahçe yolcusu

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için düşündüğü isimlerin durumları netleşiyor. Sarı lacivertliler henüz kararını kesinleştirmedi. Transfer çalışmaları da sürüyor.

Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Giuliano Terraneo, teknik direktör adaylarıyla görüşmeleri sürüyor. Detaylı bir rapor hazırlayan İtalyan, bu bilgileri yönetimle paylaştı. Ancak henüz teknik direktör konusundaki karar netleşmedi.

Transfer çalışmalarında da iç ve dış transferi masaya yatıran yönetim, Bursaspor'un iki yıldızı Fernandao ve Şener Özbayraklı ile anlaştı. Brezilyalı oyuncuyla 4 yıllık, Şener ileyse 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Resmi bildirimin transferin resmen açılacağı 9 Haziran gününde yapılması bekleniyor. Arsenal'li Joel Campbell konusundaysa yönetim 10 milyon Euroluk bonservis bedelinde indirim bekliyor.

Yönetim iç transfer konusunda da çalışıyor. Sözleşmesi biten Emre, Bekir, Egemen, Mert, Selçuk ve Mert ile ilgili karar henüz verilmedi. Yönetim takımdaki diğer oyuncuların temsilcileriyle de görüşmeler yapacak. Bazı isimlerden ücret konusunda indirim yapması beklenecek. Bu talep karşılık bulmadığı takdirde birkaç isimle yollar ayrılacak.