-BURSASPOR'UN HEDEFİ GRUPLARA KALMAK BURSA (A.A) - 05.08.2011 - Bursaspor Genel Sekreteri Recep Bölükbaşı, Avrupa'nın önemli takımlarından biri olan Anderlecht'i eleyerek gruplara kalmak istediklerini söyledi. Bölükbaşı, yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi play-off serisinde kolay takım olmadığını belirterek, Anderlecht'in yıllardır Avrupa kupalarına abone olmuş bir takım olduğunu, kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini bildirdi. ''Anderlecht gibi iyi bir takımı taraftarlarımıza izleteceğimiz için mutluyuz'' diyen Bölükbaşı, şöyle devam etti: ''Biz teknik heyetimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Bir diğer güvencemiz de taraftarlarımız. Onların tribünleri doldurarak bize vereceği destekle ilk maçta tur için yeterli sonucu alacağımızı düşünüyorum.'' Bölükbaşı, ''İlk maçın Bursa'da olması sizce avantaj mı yoksa dezavantaj mı?'' sorusuna, ''Aslında ilk maçı deplasmanda oynamak daha iyi olurdu ancak çok da önemli değil. Biz takımımıza, teknik heyete ve taraftarlarımıza güveniyoruz'' yanıtını verdi.