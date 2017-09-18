Bursaspor'un golleri yabancı patentli

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor, bu sezon skorer kimliğiyle ön plana çıkarken, atılan gollerin tamamında yabancı oyuncuların imzası var.

Süper Lig’de ilk 5 maçta 9 puan toplayan Bursaspor’da yabancı oyuncular gol yükünü çekiyor. Yeşil beyazlı ekip bu süreç zarfında 11 kez rakip ağları havalandırırken tüm goller ise yabancı oyunculardan geldi. Dzon Delarge ile Pablo Martin Batalla 3’er gole imza atarken, bu sezon kendini bulan Bogdan Stancu ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ayrıca Bursaspor’da yeni transferler Emannuel Badu, William Troost-Ekong ve Jires Kembo-Ekoko da yeşil beyazlı forma ile birer kez gol sevinci yaşadı.

Aynı zamanda gollere yapılan asistlerde de yabancı futbolcular ön plana çıktı. Pablo Martin Batalla, Bogdan Stancu, Titi, Jires Kembo-Ekoko ve Emannuel Badu’nun yanı sıra Avustralya doğumlu Aziz Behich de asist kaydeden isimler oldu.

SON 6 SEZONDA BİR İLK

Sıklıkla şans bulan hücum oyuncuları yabancı isimlerden oluşan yeşil beyazlı ekip, aynı zamanda son 6 sezon içerisindeki en fazla gol attığı ilk 5 haftayı geride bıraktı. 2011-12 sezonunun ilk 5 haftasında da yine 11 kez rakip ağları havalandıran Bursaspor, tıpkı bugün olduğu gibi yine 9 puan toplayabilmişti. Bursaspor Başkanı Ali Ay da daha önce yaptığı açıklamada, “Çok şükür ki mücadele eden, çok gol atan bir takım olduk” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Karabükspor da tüm gollerini yabancı oyuncularıyla buldu.

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