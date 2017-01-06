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Spor

Bursaspor'un golcüsü Premier Lig'den geliyor!

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun Warford forması giyen Isaac Success'i istediği öğrenildi

06 Ocak 2017 15:04

Bursaspor, Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen Nijeryalı forvet Isaac Success'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı takımda dün Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve yöneticiler bir araya geldi.

Antalya’da kamp yapılan otelde gerçekleşen görüşmede deneyimli çalıştırıcı, bir süredir izlenen Premier Lig ekiplerinden Watford’un 20 yaşındaki forveti Isaac Success’in alınması yönünde rapor verdi.

İngiliz ekibine 15 milyon Euro’luk bonservis ücreti karşılığında Granada’dan transfer olan Nijeryalı golcünün kulübü oyuncuyu satmak istemezken, yeşil-beyazlı kulüp ise kiralama formülünü deniyor.

 

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