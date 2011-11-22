-Bursaspor'un galibiyet hasreti bitti BURSA (A.A) - 21.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, Samsunspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ikinci yarısı orta alan mücadelesi şeklinde geçti. Sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Bursaspor, orta alandan itibaren baskılı savunma yapan rakibi açmakta zorlandı. Kanatlardan ve ortadan rakip kaleye gelmeye çalışan yeşil-beyazlı takım, final paslarında etkili olamadı. Bursaspor, Samsunspor'un katı savunmasını 72. dakikada aşmayı başardı. Konuk takım Samsunspor da ''gol yememe ve yenilmeme'' düşüncesiyle mücadele ettiği ikinci yarıda Bursaspor'un kalesine hızlı hücumlarla gelmeye çalıştı. 65. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. Zenke'nin Adem Koçak'a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Kamil Abitoğlu sarı kartla cezalandırdı. İkinci sarı kartını gören Zenke, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 72. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Vederson'un arka direğe ortaladığı topu Sestak kafayla Basser'in önüne indirdi. Basser'in düzgün vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 78. dakikada Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sestak'ın yerden şutunda top direğin hemen yanından auta çıktı. 79. dakikada Samsunspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Murat çaprazdan sert vurdu. Üst köşeden kaleye giden topu Carson son anda yumruklarıyla kornere çeldi. 90 artı 2. dakikada Batalla'nın pasıyla ceza sahasına giren Musa, bir Samsunspor defans oyuncusunu çalımladıktan sonra topu plase bir vuruşla yerden kaleye doğru gönderdi. Meşin yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı. Maç 1-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bursaspor, 5 hafta sonra 3 puan almış oldu. Son 5 haftada 4 beraberlik 1 de yenilgi alan yeşil-beyazlı takım, son galibiyetini 5. haftada Gençlerbirliği karşısında almıştı. Stat: Atatürk Hakemler: M.Kamil Abitoğlu xxx, Ekrem Kan xxx, Nihat Mızrak xxx Bursaspor: Carson xxx, Serdar xx, Ömer xx, Vederson xx, Basser xxx, N'Diaye xx (Dk.89 Musa ?), Adem xx, Ozan xxx, İsmail Haktan xx (Dk.61 Batalla xx), Turgay x (Dk.46 Tagoe x), Sestak xx Samsunspor: Ahmet xx, Bahia xx, Fink xx (Dk.76 Burak x), Mustafa xx, Kemal xx, Ergün xx, Bance xx (Dk.84 Akingho x), Murat xxx, Adem xx (Dk.84 Dilaver x), Dominguez xx, Zenke x Gol: Dk.72 Basser (Bursaspor) Sarı Kart: Dk.42 Turgay (Bursaspor), Dk.40 Adem, Dk 50 Zenke (Samsunspor), Kırmızı Kart: Dk.65 Zenke (Samsunspor)