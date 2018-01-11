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Spor

Bursaspor’un eski futbolcusu Bakambu, Afrika'nın en pahalı oyuncusu oldu

Çin'in Beijing Guoan kulübüne transfer olan Cedric Bakambu yılda 18 milyon Euro ücret alacak. Bonservis bedeli ise toplam 74 milyon Euro

11 Ocak 2018 14:01

Fransız Lequipe gazetesinin iddiasına göre Cedric Bakambu, 74 milyon Euro bonservisle Beijing Guoan'a transfer oldu.

Yeni kurallar gereği Beijing Guoan Kulübü, 74 milyon Euro'nun 34'ünü Çin Futbol Gelişim Fonu'na 40 milyon Euro'sunu ise Villarreal'e ödeyecek. Çin ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağlayan 26 yaşındaki futbolcu, 18 milyon Euro yıllık ücret alacak.

Bakambu, 2015 yılında Bursaspor'dan 7,5 milyon Euro'ya Villarreal'e transfer olmuştu. Bursaspor, Bakambu'nun bu transferinden herhangi bir pay alamayacak.

Ayrıca Bakambu, bu transferle Afrika'nın en pahalı futbolcusu olacak. Son olarak Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, 42  milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olmuştu.(BBC)

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