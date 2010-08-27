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Spor

BURSASPOR'UN AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 00:41

-BURSASPOR'UN AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Bursaspor, Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda Manchester United (İngiltere), Valencia (İspanya) ve Glasgow Rangers (İskoçya) takımlarıyla eşleşti. Kura çekiminde seri başları arasında yer alan Manchester United, son 3 yılda iki kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynamasıyla dikkati çekiyor.      Şampiyonlar Ligi'ni 2007-08 sezonunda kazanan İngiliz ekibi, 2009 finalinde ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilmişti. Avrupa'da büyük tecrübeye sahip olan Manchester United, 1999 ve 2008'de 2 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırken, 1968 yılında da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda aynı başarıyı gösterdi. Kendi liginde 16 kez mutlu sona ulaşan ve ''Kırmızı Şeytanlar'' olarak anılan İngiliz takımı, Avrupa Kulüpler Kupası'nı, UEFA Süper Kupası'nı ve Kıtalararası Kupa'yı da 1'er kez kazandı.      Manchester United, İngiltere'de lig şampiyonluklarının yanı sıra birçok kupa daha alma başarısı gösterdi. Teknik direktörlüğünü uzun süredir Alex Ferguson'un yaptığı İngiliz ekibi, maçlarını 76 bin kişilik Old Trafford'da oynuyor.          -KADROSU- Manchester United'in kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Edwin van der Sar, Gary Neville, Patrice Evra, Owen Hargreaves, Rio Ferdinand, Wes Brown, Michael Owen, Anderson, Dimitar Berbatov, Wayne Rooney, Ryan Giggs, Chris Smalling, Park Ji-Sung, Javier Hernandez, Nemanja Vidiç, Michael Carrick, Nani, Paul Scholes, FabioRafaelJohn O'Shea, Jonny Evans, Darren Fletcher, Antonio Valencia, Gabriel Obertan, Federico Macheda, Darron Gibson, Tomasz Kuszczak, Ritchie De Laet, Corry Evans, Bebe, Tom Cleverley.

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