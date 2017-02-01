Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen Bursaspor'un ‘Ardiles’ lakaplı amigolarından Fikret Yorgun, 1 yıl 11 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle eylül ayında tutuklanan Fikret Yorgun, 2 ay sonra serbest bırakıldı. Mahkemesi’nde son defa hakim karşısına çıkan Yorgun, 1 yıl 11 ay hapis cezası aldı. Ancak 5 yıl içerisinde suç işlememek şartıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.