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Spor

Bursaspor'un "Efsane Kadrosu" belirlendi BURSA (A.A)

08 Eylül 2011 04:50

-Bursaspor'un "Efsane Kadrosu" belirlendi BURSA (A.A) - 08.09.2011 - Bursaspor'un 48 yıllık tarihinin ''Efsane Kadrosu'' belirlendi. Bursa'nın yerel medya kuruluşlarından Olay Medya'nın organize ettiği, Olay gazetesinin okurlarının oylarıyla belirlenen 55 kişilik liste, İlhan Öztat, İsmail Kemankaş, Ayhan Barışıcı, Mehmet Gerçeksi ve Orhan Güney'in oluşturduğu ''büyük jüri'' tarafından değerlendirmeye tabi tutularak, ''En iyi 11'' ve ''Efsane Teknik Direktörler'' belirlendi. Belirlenen efsane kadroda, Bursaspor'un iki sezon önce yaşadığı şampiyonluğun mimarlarından, halen yeşil-beyazlı formayı giyen Ömer Erdoğan ile Pablo Martin Batalla da yer aldı. Geçtiğimiz ay vefat eden Bursaspor'un ''İmparator'' lakaplı eski futbolcusu Nejat Biyediç, hem en iyi 11'de hem de en iyi teknik direktörler arasında yer aldı. Nejat Biyediç'in ödülünü kızı Anja Biyediç aldı. Belirlenen ''Efsane Kadro'' ile ''Efsane Teknik Direktörler'', düzenlenen gecede ödüllendirildi. Türkiye Şampiyonu olan Bursaspor'un U16 takımının futbolcularının da ödüllendirildiği gece Bursalı ses sanatçısı Ersan Tekin'in verdiği konserle sona erdi. Bursaspor'un belirlenen ''Efsane Kadrosu'' ile ''Efsane Teknik Direktörleri'' şöyle: Kaleci: İvko Gançev Sağ bek: Ali Tandoğan Sol bek: Orhan Özselek Stoper 1: Ömer Erdoğan Stoper 2: Sedat Özden Orta saha 1: Mesut Şen Orta saha 2: Pablo Batalla Orta saha 3: Nejat Biyediç Orta saha 4: Elvir Baliç Forvet 1: Magid Mususi Forvet 2: Okan Yılmaz Efsane Teknik Direktörler: Muhtar Tucaltan Sabri Kiraz Abdullah Gegiç Tomislav Kaloperoviç Hasan Bora Yılmaz Vural Nejat Biyediç Raşit Çetiner Ertuğrul Sağlam

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