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Spor

Bursaspor'u Stancu-Batalla ikilisi sırtlıyor

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR'UN ligde attığı gollerin yarısından fazlasında Bogdan Stancu ve Pablo Martin Batalla'nın direkt katkısı bulunuyor

28 Nisan 2018 13:20

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

BURSASPOR\'UN ligde attığı gollerin yarısından fazlasında Bogdan Stancu ve Pablo Martin Batalla\'nın direkt katkısı bulunuyor.
Spor Toto Süper Lig\'de Atiker Konyaspor ile kritik bir maça çıkacak olan Bursaspor\'da Bogdan Stancu ve kaptan Pablo Martin Batalla\'nın skora olan katkısı dikkat çekiyor. Ligde şu ana dek 39 kez fileleri sarsan Timsah\'ta Stancu ve Batalla ikilisi bu gollerin yarısından fazlasına direkt olarak katkı verdi.
Takımın en golcüsü olan Rumen forvet Stancu, 8 kez rakip ağları havalandırıp 2 de asist yaptı. Toplamda 10 golde direkt olarak katkısı bulunan tecrübeli forvet oyuncusu son olarak ligde Kardemir Karabükspor ağlarını sarsmıştı. Kaptan Batalla da, 11 goldeki katkısıyla Bursaspor\'un gollerinde en fazla paya sahip isim oldu. Tıpkı Stancu gibi son haftayı boş geçmeyen Arjantinli yıldız da gol sayısını 5\'e çıkarırken, 6 asistiyle de dikkat çekti.
Moussa Sow\'un da form tutmasıyla birlikte hücum hattı zenginleşen Bursaspor\'da teknik heyetin, bu üçlüyü Atiker Konyaspor\'a karşı ilk 11\'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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